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Philips объявила о смене генерального директора

Ведомости

Действующий президент и главный исполнительный директор нидерландской транснациональной компании Royal Philips Франс ван Хаутен покинет свой пост 15 октября. Его должность займет Рой Джейкобс, который пришел в компанию в 2010 г., следует из сообщения, опубликованного на сайте компании. 

Это решение совета директоров должно быть одобрено на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 30 сентября. Хаутен будет назначен советником компании на время переходного периода — до 30 апреля 2023 г. 

Уточняется, что причина ухода с должности — окончание третьего срока, во время которого Хаутен находился во главе компании. «Конечно, всегда очень трудно расставаться после того, как столько лет поднимаешь компанию и вкладываешь в это всего себя. Но это запланированный этап, вполне логично передавать руководство спустя 12 лет», — прокомментировал он свой предстоящий уход. Хаутен пришел в компанию в 1986 г., в 2004 г. возглавил отделение Philips Semiconductors (сейчас это независимая компания NXP Semiconductors, занимается поставкой полупроводников), а с 2010 г. стал главой всей компании Philips. 

Джейкобс начал работать в компании в 2010 г., в начале 2020 г. он возглавил отдел, занимающийся консультированием и обслуживанием пациентов и клиентов в условиях пандемии. А в 2021 г. он принимал участие в урегулировании масштабного отзыва дыхательных аппаратов, приборов для ИВЛ и аппаратов для сна при апноэ, в рамках которого было отозвано около 4 млн устройств из-за «выявленных потенциальных рисков для здоровья» при их использовании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных