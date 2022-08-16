Philips объявила о смене генерального директора

Уточняется, что причина ухода с должности — окончание третьего срока, во время которого Хаутен находился во главе компании. «Конечно, всегда очень трудно расставаться после того, как столько лет поднимаешь компанию и вкладываешь в это всего себя. Но это запланированный этап, вполне логично передавать руководство спустя 12 лет», — прокомментировал он свой предстоящий уход. Хаутен пришел в компанию в 1986 г., в 2004 г. возглавил отделение Philips Semiconductors (сейчас это независимая компания NXP Semiconductors, занимается поставкой полупроводников), а с 2010 г. стал главой всей компании Philips.