Газпромбанк профинансирует строительство Новолыткаринского шоссе в Подмосковье

Протяженность платной дороги Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный (ЮЛА) составит 44,8 км, проект, как ожидается, будет завершен в течение пяти лет. «Лыткаринская платная дорога» будет эксплуатировать построенную сеть дорог до 2049 г. Как отмечал Воробьев в июле, ЮЛА обойдет столицу с юга, по сути, станет там дублером МКАД и поможет разгрузить М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и Каширское шоссе.