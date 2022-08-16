Газпромбанк профинансирует строительство Новолыткаринского шоссе в Подмосковье
Газпромбанк выделит финансирование в размере 105 млрд руб. на сооружение скоростной дороги Лыткарино – Железнодорожный на юго-востоке Московской области, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В банке отметили, что ранее подписали необходимую документацию по финансовому обеспечению проекта с концессионером проекта ООО «Лыткаринская платная дорога», который, в свою очередь, подписал акт о начале строительства с подмосковным минтрансом.
«Величина капитальных затрат по проекту оценивается в 156,8 млрд руб., из них 105 млрд руб. будет профинансировано за счет кредитов Газпромбанка. Также банк предоставит необходимые для проекта банковские гарантии», – рассказали в банке.
Сегодня же подмосковный губернатор Андрей Воробьев в присутствии первого вице-президента и начальника департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павла Бруссера дал старт строительству трассы.
Протяженность платной дороги Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный (ЮЛА) составит 44,8 км, проект, как ожидается, будет завершен в течение пяти лет. «Лыткаринская платная дорога» будет эксплуатировать построенную сеть дорог до 2049 г. Как отмечал Воробьев в июле, ЮЛА обойдет столицу с юга, по сути, станет там дублером МКАД и поможет разгрузить М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и Каширское шоссе.
«Дорога полностью соответствует запросам общества на экологичность, экономическую эффективность и социальную значимость. Будем рады привнести в проект многолетнюю экспертизу и опыт воплощения крупномасштабных инфраструктурных инициатив», – приводит пресс-служба слова Павла Бруссера.
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