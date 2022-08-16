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Газпромбанк профинансирует строительство Новолыткаринского шоссе в Подмосковье

Ведомости

Газпромбанк выделит финансирование в размере 105 млрд руб. на сооружение скоростной дороги Лыткарино – Железнодорожный на юго-востоке Московской области, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке отметили, что ранее подписали необходимую документацию по финансовому обеспечению проекта с концессионером проекта ООО «Лыткаринская платная дорога», который, в свою очередь, подписал акт о начале строительства с подмосковным минтрансом. 

«Величина капитальных затрат по проекту оценивается в 156,8 млрд руб., из них 105 млрд руб. будет профинансировано за счет кредитов Газпромбанка. Также банк предоставит необходимые для проекта банковские гарантии», – рассказали в банке.

Сегодня же подмосковный губернатор Андрей Воробьев в присутствии первого вице-президента и начальника департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павла Бруссера дал старт строительству трассы. 

Протяженность платной дороги Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный (ЮЛА) составит 44,8 км, проект, как ожидается, будет завершен в течение пяти лет. «Лыткаринская платная дорога» будет эксплуатировать построенную сеть дорог до 2049 г. Как отмечал Воробьев в июле, ЮЛА обойдет столицу с юга, по сути, станет там дублером МКАД и поможет разгрузить М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и Каширское шоссе.

«Дорога полностью соответствует запросам общества на экологичность, экономическую эффективность и социальную значимость. Будем рады привнести в проект многолетнюю экспертизу и опыт воплощения крупномасштабных инфраструктурных инициатив», – приводит пресс-служба слова Павла Бруссера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных