The Guardian назвала дату продажи с аукциона арестованной яхты Пумпянского

Ранее правительство Великобритании и других стран предположили, что активы попавшего под санкции бывшего бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского могут быть конфискованы и использованы для помощи украинским беженцам. Как поясняет газета, яхту задержали после иска JP Morgan. В нем утверждалось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн. Банк заявлял, что тот факт, что бизнесмен оказался под санкциями, означает нарушения условий кредита. JP Morgan попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.