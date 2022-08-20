The Guardian назвала дату продажи с аукциона арестованной яхты Пумпянского
Гибралтар готовится к продаже с аукциона задержанной яхты российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, средства направят на погашение долга предпринимателя перед банком JP Morgan, сообщила газета The Guardian.
Яхту Axioma стоимостью 65 млн фунтов стерлингов правительство Гибралтара продаст во вторник, 23 августа.
«Однако 72,5-метровая Axioma продается не в интересах украинского народа, а для американского инвестиционного банка JP Morgan, который утверждает, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ей более $20 млн (17 млн фунтов стерлингов)», — пишет газета.
Ранее правительство Великобритании и других стран предположили, что активы попавшего под санкции бывшего бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского могут быть конфискованы и использованы для помощи украинским беженцам. Как поясняет газета, яхту задержали после иска JP Morgan. В нем утверждалось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн. Банк заявлял, что тот факт, что бизнесмен оказался под санкциями, означает нарушения условий кредита. JP Morgan попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.
По данным The Guardian, Axioma среди задержанных или конфискованных яхт попавших под ограничения бизнесменов, является единственной, которая была выставлена на продажу.
Судно с шестью гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и спа-салоном было задержано после причаливания в Гибралтаре в марте. Ее владелец попал под санкции Великобритании на фоне ситуации на Украине. Санкции, введенные королевством, автоматически применяются на всех принадлежащих ему территориях. Гибралтар также запретил вход в свои воды любому судну, связанному с Россией или людьми, попавшими под ограничения.
В конце июня издание Business Insider со ссылкой на решение суда сообщило о грядущей продаже Axioma с аукциона. По информации издания, решение продать яхту связано с большими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые могут составлять 10–15% от стоимости судна в год. Стоимость яхты издание оценило в $75 млн.
В мае Пумпянский подал иск в Европейский суд, оспаривающий его включение в санкционные списки Евросоюза.