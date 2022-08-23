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Bloomberg: Apple планирует производить iPhone 14 в Индии

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Компания Apple намерена начать производство iPhone 14 в Индии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что компания совместно с поставщиками работает над расширением производства в Индии и сокращением сроков производства новых iPhone с 9 до 6 месяцев.

По информации агентства, Apple, долгое время работающая с китайскими производствами, сейчас вынуждена искать альтернативу этой стране из-за снизившейся экономической активности КНР на фоне обострившихся отношений между правительствами США и Китая после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Среди причин, по которым нарушилась экономическая активность, называют также введение жестких локдаунов, подорвавших производство в Китае.

Ожидается, что новая модель Apple будет поставляться из обеих стран, рассказал аналитик TF International Securities Group Мин-Чи Куо. Это позволит компании диверсифицировать сети поставок и нарастить резервы.

Главный производитель iPhone в Китае — компания Foxconn сейчас изучает процесс поставки компонентов на завод, расположенный рядом с городом Ченнаи на юге Индии, и последующей сборки устройств. При этом Apple и Foxconn сошлись на том, что выпуск новой модели одновременно на двух рынках в этом году реализовать не получится. В результате сразу после презентации в сентябре новый iPhone 14 будет производиться только в Китае до октября-ноября, когда производство запустится и в Индии, сообщили источники. Производители хотят постараться успеть к 24 октября, когда в Индии пройдет главный индийский и индуистский праздник Дивали.

Ранее агентство сообщало, что презентация iPhone 14 произойдет 7 сентября. Apple планирует вновь провести презентацию в онлайн-формате, как она уже делала в 2020 и 2021 г. из-за пандемии. По информации издания, компания может перенести сроки презентации, хотя обычно она всегда презентует свои новые линейки в первой половине сентября, в продажу новинки должны поступить через полторы недели после презентации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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