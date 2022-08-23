Bloomberg: Apple планирует производить iPhone 14 в Индии

Главный производитель iPhone в Китае — компания Foxconn сейчас изучает процесс поставки компонентов на завод, расположенный рядом с городом Ченнаи на юге Индии, и последующей сборки устройств. При этом Apple и Foxconn сошлись на том, что выпуск новой модели одновременно на двух рынках в этом году реализовать не получится. В результате сразу после презентации в сентябре новый iPhone 14 будет производиться только в Китае до октября-ноября, когда производство запустится и в Индии, сообщили источники. Производители хотят постараться успеть к 24 октября, когда в Индии пройдет главный индийский и индуистский праздник Дивали.