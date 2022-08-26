Запасы газа в российских ПХГ превысили 91%

В компании тогда рассказали, что в последние дни декабря 2021 г. суточный отбор газа из российских ПХГ стал рекордным за пять лет, потому что температура воздуха в это время опустилась на 9 градусов ниже климатической нормы. Поставки газа на внутренний рынок в эти дни достигали 1,7 млрд куб. м в сутки, что сопоставимо с потреблением газа в холодный период в Челябинской области или Башкортостане за месяц.