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Запасы газа в российских ПХГ превысили 91%

Ведомости

Запасы газа в в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли 91,4%, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

«Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%», – говорится в сообщении.

В апреле правление «Газпрома» поручило к началу осени 2022 г. создать оперативный резерв в российских ПХГ на уровне 72,7 млрд куб. м и увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн куб. м

В компании тогда рассказали, что в последние дни декабря 2021 г. суточный отбор газа из российских ПХГ стал рекордным за пять лет, потому что температура воздуха в это время опустилась на 9 градусов ниже климатической нормы. Поставки газа на внутренний рынок в эти дни достигали 1,7 млрд куб. м в сутки, что сопоставимо с потреблением газа в холодный период в Челябинской области или Башкортостане за месяц.

При этом в хранилищах Европы 23 августа запасы достигли 77,5%, сообщал «Интерфакс».

27 июня Совет ЕС утвердил регламент о заполнении ПХГ, согласно которому к 1 ноября 2022 г. хранилища стран – членов ЕС должны быть заполнены как минимум на 80%. С 2023 г. планируется повысить эту планку до 90%. Инициатива призвана укрепить энергетическую безопасность сообщества в преддверии отопительного сезона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных