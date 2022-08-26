Запасы газа в российских ПХГ превысили 91%
«Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%», – говорится в сообщении.
В апреле правление «Газпрома» поручило к началу осени 2022 г. создать оперативный резерв в российских ПХГ на уровне 72,7 млрд куб. м и увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн куб. м
В компании тогда рассказали, что в последние дни декабря 2021 г. суточный отбор газа из российских ПХГ стал рекордным за пять лет, потому что температура воздуха в это время опустилась на 9 градусов ниже климатической нормы. Поставки газа на внутренний рынок в эти дни достигали 1,7 млрд куб. м в сутки, что сопоставимо с потреблением газа в холодный период в Челябинской области или Башкортостане за месяц.
При этом в хранилищах Европы 23 августа запасы достигли 77,5%, сообщал «Интерфакс».
27 июня Совет ЕС утвердил регламент о заполнении ПХГ, согласно которому к 1 ноября 2022 г. хранилища стран – членов ЕС должны быть заполнены как минимум на 80%. С 2023 г. планируется повысить эту планку до 90%. Инициатива призвана укрепить энергетическую безопасность сообщества в преддверии отопительного сезона.
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