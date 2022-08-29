Logitech объявила об уходе с российского рынка
Швейцарская Logitech объявила, что начала сворачивать свой бизнес в России, однако компания все же надеется вернуться на рынок, когда это позволят сделать обстоятельства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена пресс-службы компании Бена Старки.
Компания, отмечает Старки, пристально следила за развитием ситуации в России даже после приостановки поставок в страну. Однако в Logitech пришли к выводу, что обстоятельства в данный момент не позволяют им вести бизнес как раньше.
«Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия», — заявил Старки.
Logitech занимается производством компьютерной периферии — средствами для ввода и вывода информации в компьютер. Компания приостановила поставки своей продукции в Россию еще в апреле 2022 г.
Ранее также стало известно, что ирландская компания Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке. Однако о каком именно сроке выхода владельцев сервиса из российского бизнеса может идти речь, источникам не известно.
18 августа «Коммерсантъ» сообщил о том, что тайваньский производитель периферии для персональных компьютеров Genius закрыл представительство в России и может вообще покинуть российский рынок. Это произошло на фоне падения продаж бренда в одном из крупных ритейлеров электроники во II квартале на 65% год.
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