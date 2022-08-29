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Logitech объявила об уходе с российского рынка

Ведомости

Швейцарская Logitech объявила, что начала сворачивать свой бизнес в России, однако компания все же надеется вернуться на рынок, когда это позволят сделать обстоятельства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена пресс-службы компании Бена Старки.

Компания, отмечает Старки, пристально следила за развитием ситуации в России даже после приостановки поставок в страну. Однако в Logitech пришли к выводу, что обстоятельства в данный момент не позволяют им вести бизнес как раньше.

«Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия», — заявил Старки.

Logitech занимается производством компьютерной периферии — средствами для ввода и вывода информации в компьютер. Компания приостановила поставки своей продукции в Россию еще в апреле 2022 г.

Ранее также стало известно, что ирландская компания Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке. Однако о каком именно сроке выхода владельцев сервиса из российского бизнеса может идти речь, источникам не известно.

18 августа «Коммерсантъ» сообщил о том, что тайваньский производитель периферии для персональных компьютеров Genius закрыл представительство в России и может вообще покинуть российский рынок. Это произошло на фоне падения продаж бренда в одном из крупных ритейлеров электроники во II квартале на 65% год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных