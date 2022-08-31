Boeing заключил контракт с Пентагоном по обслуживанию системы ПРО на $5 млрд
Агентство противоракетной обороны США заключило с корпорацией Boeing контракт на обслуживание системы противоракетной обороны наземного базирования (GMD) страны на $5 млрд, сообщается на сайте компании.
«Агентство противоракетной обороны США заключило с компанией Boeing контракт на системную интеграцию, испытания и готовность системы GMD», – говорится в сообщении.
Система GMD предназначена для обнаружения, перехвата и уничтожения баллистических ракет большой дальности на среднем участке траектории, специалисты Boeing работают с компонентами системы в 15 часовых поясах с начала ее разработки в конце 90-х.
Ранее в июле военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) у побережья Калифорнии. 14 мая ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A, которую разработали в рамках этой же программы.
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