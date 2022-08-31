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Boeing заключил контракт с Пентагоном по обслуживанию системы ПРО на $5 млрд

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Агентство противоракетной обороны США заключило с корпорацией Boeing контракт на обслуживание системы противоракетной обороны наземного базирования (GMD) страны на $5 млрд, сообщается на сайте компании.

«Агентство противоракетной обороны США заключило с компанией Boeing контракт на системную интеграцию, испытания и готовность системы GMD», – говорится в сообщении.

Система GMD предназначена для обнаружения, перехвата и уничтожения баллистических ракет большой дальности на среднем участке траектории, специалисты Boeing работают с компонентами системы в 15 часовых поясах с начала ее разработки в конце 90-х.

Ранее в июле военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) у побережья Калифорнии. 14 мая ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A, которую разработали в рамках этой же программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных