Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

Ранее запуск механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. В июле на выставке «Иннопром-2022» Мишустин подтвердил, что правительство намерено запустить промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки.