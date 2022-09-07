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Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее параметры промышленной ипотеки. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно инициативе, предприятия смогут получить кредиты по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет. Технологическим компаниям предложили ставку еще ниже — 3% годовых. Верхняя планка кредита составляет 500 млн руб.

Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки 5 сентября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. По его словам, инициатива поможет предприятиям оптимизировать расходы на такую затратную часть сметы, как покупка новых помещений.

Ранее запуск механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. В июле на выставке «Иннопром-2022» Мишустин подтвердил, что правительство намерено запустить промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки.

Данный вопрос премьер поручил проработать Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития. Механизм новой льготной программы кредитования был разработан Минпромторгом. В начале сентября стало известно, что ведомство предложило снизить ставку для инновационных компаний до 3% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных