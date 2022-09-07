Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее параметры промышленной ипотеки. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно инициативе, предприятия смогут получить кредиты по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет. Технологическим компаниям предложили ставку еще ниже — 3% годовых. Верхняя планка кредита составляет 500 млн руб.
Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки 5 сентября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. По его словам, инициатива поможет предприятиям оптимизировать расходы на такую затратную часть сметы, как покупка новых помещений.
Ранее запуск механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. В июле на выставке «Иннопром-2022» Мишустин подтвердил, что правительство намерено запустить промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки.
Данный вопрос премьер поручил проработать Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития. Механизм новой льготной программы кредитования был разработан Минпромторгом. В начале сентября стало известно, что ведомство предложило снизить ставку для инновационных компаний до 3% годовых.
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