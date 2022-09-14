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Суд снизил размер штрафа Еврокомиссии для Google до 4,125 млрд евро

Ведомости

Американская корпорация Google практически полностью проиграла апелляцию, поданную в Европейский суд общей юрисдикции по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств. В результате этого дела Еврокомиссия наложила на компанию рекордный штраф в 4,34 млрд евро. По итогам сегодняшнего заседания суд принял решение снизить размер штрафа на 5% — до 4,125 млрд евро, оно опубликовано на сайте суда.

При этом суд в целом подтвердил решение Еврокомиссии от 2018 г., согласно которому Google вводила незаконные ограничения для производителей мобильных телефонов на базе Android и операторов мобильной связи с целью укрепления доминирующего положения своей поисковой системы. 

В частности, Еврокомиссия обвинила Google в том, что компания в качестве условия доступа к магазину приложений Google Play заставляла производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения от Google, в том числе браузер Chrome. Кроме того, стало известно, что компания, по данным Еврокомиссии, давала взятки производителям смартфонов для установки ее браузера. 

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Еще одним пунктом обвинения в адрес Google стало то, что она прописывала в контрактах с производителями гаджетов условие, запрещавшее последним использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android, в частности Fire OS от компании Amazon.

По данным Еврокомиссии на 2018 г., операционная система Android установлена в более чем 80% смартфонов по всему миру. Осуществляемая Google практика укрепила ее положение в интернет-поиске и мешала прочим мобильным браузерам конкурировать с Chrome, препятствуя, таким образом, появлению других операционных систем.

В октябре того же года Google решила оспорить это решение и подала апелляцию в суд Европейского союза общей юрисдикции. Сегодняшнее решение компания также может оспорить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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