Суд снизил размер штрафа Еврокомиссии для Google до 4,125 млрд евро

В частности, Еврокомиссия обвинила Google в том, что компания в качестве условия доступа к магазину приложений Google Play заставляла производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения от Google, в том числе браузер Chrome. Кроме того, стало известно, что компания, по данным Еврокомиссии, давала взятки производителям смартфонов для установки ее браузера.