Стоимость нефти Brent опустилась ниже $87 за баррель впервые с января
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $87 за баррель. Цена стала минимальной с 25 января 2022 г., следует из данных торговой площадки.
В ходе торгов цена на нефть Brent уменьшилась на 4,3%, до $86,57 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI дешевел до $79,53 за баррель – на 4,74%.
В начале сентября министры финансов стран G7 сообщили о планах установить ценовой потолок на российскую нефть. Для этого они собираются создать «широкую международную коалицию», которая установит данный лимит. В минфине США отметили, что такая мера позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций.
Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что процесс обсуждения этой инициативы ускорился после объявления в России частичной мобилизации. По данным издания, этот вопрос может решиться в течение нескольких недель. При этом Bloomberg ставит под вопрос успех этой инициативы, отмечая, что не все страны ЕС могут поддержать потолок цен.
Также газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников раскрыла некоторые детали восьмого санкционного пакета ЕС против России. По информации издания, ЕС может включить в него потолок цен на нефть, а также меры в области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Обсуждение новых санкций против России стало более интенсивным из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожья.
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