Стоимость нефти Brent опустилась ниже $87 за баррель впервые с января

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что процесс обсуждения этой инициативы ускорился после объявления в России частичной мобилизации. По данным издания, этот вопрос может решиться в течение нескольких недель. При этом Bloomberg ставит под вопрос успех этой инициативы, отмечая, что не все страны ЕС могут поддержать потолок цен.