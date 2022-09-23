Газета
Бизнес

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $87 за баррель впервые с января

Ведомости

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $87 за баррель. Цена стала минимальной с 25 января 2022 г., следует из данных торговой площадки. 

В ходе торгов цена на нефть Brent уменьшилась на 4,3%, до $86,57 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI дешевел до $79,53 за баррель – на 4,74%.

В начале сентября министры финансов стран G7 сообщили о планах установить ценовой потолок на российскую нефть. Для этого они собираются создать «широкую международную коалицию», которая установит данный лимит. В минфине США отметили, что такая мера позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций. 

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что процесс обсуждения этой инициативы ускорился после объявления в России частичной мобилизации. По данным издания, этот вопрос может решиться в течение нескольких недель. При этом Bloomberg ставит под вопрос успех этой инициативы, отмечая, что не все страны ЕС могут поддержать потолок цен. 

Также газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников раскрыла некоторые детали восьмого санкционного пакета ЕС против России. По информации издания, ЕС может включить в него потолок цен на нефть, а также меры в области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Обсуждение новых санкций против России стало более интенсивным из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожья.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных