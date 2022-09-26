Титов попросил освободить от мобилизации специалистов в обрабатывающей промышленности

Омбудсмен ссылается на поступающие к нему «сведения» о том, что в рамках объявленной мобилизации могут призываться сотрудники предприятий из руководящего состава. Между тем приостановка ими своих обязанностей повлечет за собой нарушения производственного цикла и снижение производственного потенциала страны в целом, подчеркивает омбудсмен.