Титов попросил освободить от мобилизации специалистов в обрабатывающей промышленности
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации для руководителей, заместителей руководителей и главных технических специалистов обрабатывающей промышленности.
С обращением бизнес-омбудсмена ознакомились «Ведомости». В нем идет речь, в частности, о машиностроительной, химической, нефтехимической, лесопромышленной, металлургической, пищевой, легкой промышленности и других видах обрабатывающих производств.
«Отвлечение ключевого специалиста промышленного предприятия от его прямых обязанностей способно нанести экономике не меньший ущерб, чем влечет за собой та или иная внешняя санкция. Полагаю, что нужно, не откладывая, взвесить, действительно ли необходимо призывать директоров заводов, главных инженеров и так далее», – отмечает Титов.
Омбудсмен ссылается на поступающие к нему «сведения» о том, что в рамках объявленной мобилизации могут призываться сотрудники предприятий из руководящего состава. Между тем приостановка ими своих обязанностей повлечет за собой нарушения производственного цикла и снижение производственного потенциала страны в целом, подчеркивает омбудсмен.
Титов напомнил, что по указу президента правительство РФ наделено полномочиями определять категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Белого дома.