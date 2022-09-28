Apple не будет наращивать производство iPhone 14 из-за низкого спроса
Американская корпорация Apple приняла решение не увеличивать объем производства новой линейки iPhone 14 из-за низкого спроса на этот продукт, поступивший в продажу в начале сентября, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на близких к компании источников.
По информации агентства, Apple сообщила поставщикам комплектующих, что не будет увеличивать производство смартфонов iPhone 14 на запланированные 6 млн единиц во второй половине этого года. Предполагается, что до конца года компания выпустит 90 млн устройств, как и планировала в начале лета. Этот показатель «примерно соответствует» уровню предыдущего года.
В частности, в Китае объем продаж новых смартфонов по итогам первых трех дней после их выхода оказался на 11% ниже, чем у iPhone 13 в прошлом году. Изначально же Apple прогнозировала увеличение продаж, а некоторые поставщики готовились к увеличению числа заказов на 7% год к году. Однако сейчас прогнозы совершенно другие: согласно данным международной консалтинговой компании IDC, в этом году спрос на смартфоны сократится на 6,5% — до 1,27 млрд устройств.
Кроме того, как сообщили собеседники издания, спрос на более дорогие модели iPhone 14 Pro выше, чем на версии базового уровня. По их словам, минимум один поставщик Apple начал переводить мощности с производства недорогих iPhone на модели премиум-класса.
Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими своими продуктами Apple представила 7 сентября. Мобильные устройства представлены в двух вариантах – стандартный и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость в США начинается от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах. Новые модели смартфонов начнут поступать в Россию в октябре.
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