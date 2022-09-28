Apple не будет наращивать производство iPhone 14 из-за низкого спроса

В частности, в Китае объем продаж новых смартфонов по итогам первых трех дней после их выхода оказался на 11% ниже, чем у iPhone 13 в прошлом году. Изначально же Apple прогнозировала увеличение продаж, а некоторые поставщики готовились к увеличению числа заказов на 7% год к году. Однако сейчас прогнозы совершенно другие: согласно данным международной консалтинговой компании IDC, в этом году спрос на смартфоны сократится на 6,5% — до 1,27 млрд устройств.