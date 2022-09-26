Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии

Производство гаджетов уже запущено на заводе Foxconn в Сриперумбудуре около города Ченнаи. Сделанные в Индии устройства будут доступны местным покупателям уже в ближайшие несколько дней. «Мы воодушевлены тем, что будем собирать флагманский iPhone 14 в Индии», — отметили в компании.