Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии
Американская компания Apple начала производство последней модели смартфонов iPhone 14 в Индии, передает газета Hindustan Times со ссылкой на заявление компании.
Производство гаджетов уже запущено на заводе Foxconn в Сриперумбудуре около города Ченнаи. Сделанные в Индии устройства будут доступны местным покупателям уже в ближайшие несколько дней. «Мы воодушевлены тем, что будем собирать флагманский iPhone 14 в Индии», — отметили в компании.
Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими продуктами Apple представила 7 сентября. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах.
На следующий день министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту. Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов.
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