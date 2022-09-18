Россияне стали покупать больше смартфонов отечественных брендов

В конце марта РБК со ссылкой на представителя «Ситилинка» сообщил, что запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Сотрудник одной из крупных сетей магазинов сообщил корреспонденту издания, что магазин торгует оставшейся на складе техникой. iPhone 11 и 12 продаются в России несколько лет, их запасы были небольшими, однако сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно так же, как iPhone 13 Pro Max полгода назад.