Россияне стали покупать больше смартфонов отечественных брендов
Доля покупок мобильных телефонов российских брендов в июне — августе 2022 г. выросла до 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (24%), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
При этом лидерами спроса стали европейские сотовые телефоны, на них пришлось до 40% от общего числа кассовых чеков. В прошлом году этот показатель составлял 36%.
«По данным банка, доля покупок российских сотовых телефонов в июне — августе 2022 г. составила 26%, тогда как годом ранее она была 24%. При этом доля покупок американских телефонов снизилась до 3% летом текущего года с 5% летом 2021 г. А аналогичный показатель мобильных телефонов корейских производителей снизился до 6% минувшим летом с 9%», — отметили аналитики банка.
Спрос на китайские мобильные телефоны незначительно снизился относительно лета 2021 г., составив 23% от общего числа покупок. В июне — августе 2021 г. он составил 24%. Доля покупок телефонов японских брендов составила 2%, как и годом ранее.
Согласно данным банка, средний чек на одну покупку сотового телефона летом 2022 г. составил 7532 руб. Пик таких покупок пришелся на август, что связывают с преддверием начала учебного года.
Смартфоны производят в России с 2010-х гг. Самые известные бренды — BQ, Digma, INOI, Texet и другие. Кроме того, российские бренды широко представлены в категории товаров для умного дома, умных колонок, наушников, зарядных устройств, чехлов и прочих аксессуаров, добавил он.
За первое полугодие 2022 г. в Россию было поставлено 9,9 млн смартфонов, что на 38% ниже год к году, сообщил в августе «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический отчет GS Group.
2 марта американская компания Apple приостановила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке ввоза приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.
В конце марта РБК со ссылкой на представителя «Ситилинка» сообщил, что запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Сотрудник одной из крупных сетей магазинов сообщил корреспонденту издания, что магазин торгует оставшейся на складе техникой. iPhone 11 и 12 продаются в России несколько лет, их запасы были небольшими, однако сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно так же, как iPhone 13 Pro Max полгода назад.