В Молдавии заявили о снижении стоимости российского газа для страны в октябре
Стоимость российского природного газа для Молдавии в октябре, согласно предварительным расчетам, снизится до $1031 за тысячу куб. м, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.
«Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу куб. м», — написал Чебан.
Он отметил, что до снижения цена на газ была для Молдавии на уровне $1882 за тысячу кубометров.
В конце сентября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил Молдавии поставки газа на октябрь с ограничением в 30% – из суточного объема в 8,06 млн куб. м подтверждено 5,7 млн куб. м. По его словам, сегодня «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» аванс за сентябрь.
Ранее стало известно, что «Молдовагаз» направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о повышении среднего тарифа на газ для конечных потребителей на 31,5% — до 26 675 леев за тысячу кубометров ($1379).
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.