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Бизнес

В Минсельхозе сообщили о поставках сырья в присоединенные к России регионы

Ведомости

Российские производители начали поставлять сырье на предприятия ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые войдут в состав России после прошедших там референдумов. Об этом в интервью РБК рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок», — заявил министр. По его словам, уже сегодня у России выстроены «крепкие отношения» с регионами. Патрушев добавил, что в будущем сотрудничество будет только усиливаться.

Глава Минсельхоза также отметил, что присоединившиеся к России субъекты «в заметных объемах» поставляют сезонные продукты на российский рынок. Он уточнил, что это уже повлияло на цены в некоторых регионах.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.

С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных