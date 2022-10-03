В Минсельхозе сообщили о поставках сырья в присоединенные к России регионы

«Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок», — заявил министр. По его словам, уже сегодня у России выстроены «крепкие отношения» с регионами. Патрушев добавил, что в будущем сотрудничество будет только усиливаться.