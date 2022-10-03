В Минсельхозе сообщили о поставках сырья в присоединенные к России регионы
«Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок», — заявил министр. По его словам, уже сегодня у России выстроены «крепкие отношения» с регионами. Патрушев добавил, что в будущем сотрудничество будет только усиливаться.
Глава Минсельхоза также отметил, что присоединившиеся к России субъекты «в заметных объемах» поставляют сезонные продукты на российский рынок. Он уточнил, что это уже повлияло на цены в некоторых регионах.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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