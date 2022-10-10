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Бизнес

Ozon временно ограничил возможность совершать заказы из Крыма

Ведомости

Российский маркетплейс Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, рассказали в компании.

«Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком», — заявили в компании.

В Ozon уточнили, что заказы крымчан доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.

Национальный антитеррористический комитет 8 октября сообщил, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Вследствие этого произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло три человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, движение поездов также было восстановлено.

«Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого – спецслужбы Украины», — заявил Владимир Путин по итогам доклада Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета РФ, по поводу взрыва на Крымском мосту. В ответ российская армия сегодня усилила обстрелы украинской территории из высокоточного оружия.

10 сентября в ходе совещания премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост должен быть восстановлен в кратчайшие сроки. Он подчеркнул важность этого объекта инфраструктуры. Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что, по предварительным данным, два пролета железнодорожного полотна нуждаются в замене. Кроме того, по его словам, нужно устранить повреждения деформационного шва на одной из опор. Эти работы планируется завершить к концу недели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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