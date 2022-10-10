Ozon временно ограничил возможность совершать заказы из Крыма

10 сентября в ходе совещания премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост должен быть восстановлен в кратчайшие сроки. Он подчеркнул важность этого объекта инфраструктуры. Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что, по предварительным данным, два пролета железнодорожного полотна нуждаются в замене. Кроме того, по его словам, нужно устранить повреждения деформационного шва на одной из опор. Эти работы планируется завершить к концу недели.