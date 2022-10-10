Ozon временно ограничил возможность совершать заказы из Крыма
Российский маркетплейс Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы, рассказали в компании.
«Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком», — заявили в компании.
В Ozon уточнили, что заказы крымчан доставляют сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, которые выдают также заказы и других онлайн-ритейлеров.
Национальный антитеррористический комитет 8 октября сообщил, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Вследствие этого произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло три человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, движение поездов также было восстановлено.
«Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого – спецслужбы Украины», — заявил Владимир Путин по итогам доклада Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета РФ, по поводу взрыва на Крымском мосту. В ответ российская армия сегодня усилила обстрелы украинской территории из высокоточного оружия.
10 сентября в ходе совещания премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост должен быть восстановлен в кратчайшие сроки. Он подчеркнул важность этого объекта инфраструктуры. Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что, по предварительным данным, два пролета железнодорожного полотна нуждаются в замене. Кроме того, по его словам, нужно устранить повреждения деформационного шва на одной из опор. Эти работы планируется завершить к концу недели.