ЕС оценил стоимость новых санкций против России в 123 млрд евро

Санкции коснулись и криптоактивов. Ранее кошельки россиян ограничивались суммой 10 000 евро, однако теперь они запрещены независимо от суммы. Также под запрет попали оказание финансовых услуг, IT-консультации и другие бизнес-услуги. В ЕК отметили, что в 2021 г. экспорт этих услуг достигал 3 млрд евро, что составляет 14,6% от всего объема.