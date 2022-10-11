ЕС оценил стоимость новых санкций против России в 123 млрд евро
Речь идет о потерях от импорта и экспорта, которые были в 2021 г., но стали невозможны из-за санкций в 2022. РБК уточняет, что убыток в 123 млрд евро составляет более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и странами ЕС.
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября. Новые импортные ограничения оценивались ЕС в 7 млрд евро. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.
Как отмечает РБК, ЕС импортировал из России пластмассы на $948 млн. Также среди крупных позиций, которые попали под запрет, — поставки органических соединений (метанол, кислоты и др.) на $756 млн, метилового спирта ($519 млн) и изделия из асфальта, битума ($125 млн).
Санкции коснулись и криптоактивов. Ранее кошельки россиян ограничивались суммой 10 000 евро, однако теперь они запрещены независимо от суммы. Также под запрет попали оказание финансовых услуг, IT-консультации и другие бизнес-услуги. В ЕК отметили, что в 2021 г. экспорт этих услуг достигал 3 млрд евро, что составляет 14,6% от всего объема.
Новые санкции в отношении России ЕС ввел на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках восьмого пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. В ЕК уточнили, что эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.
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