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ЕС оценил стоимость новых санкций против России в 123 млрд евро

Ведомости

В Евросоюзе (ЕС) оценили убытки от ограничений, принятых в рамках восьмого пакета санкций против России, примерно в 123 млрд евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о потерях от импорта и экспорта, которые были в 2021 г., но стали невозможны из-за санкций в 2022. РБК уточняет, что убыток в 123 млрд евро составляет более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и странами ЕС.

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября. Новые импортные ограничения оценивались ЕС в 7 млрд евро. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.

Как отмечает РБК, ЕС импортировал из России пластмассы на $948 млн. Также среди крупных позиций, которые попали под запрет, — поставки органических соединений (метанол, кислоты и др.) на $756 млн, метилового спирта ($519 млн) и изделия из асфальта, битума ($125 млн).

Санкции коснулись и криптоактивов. Ранее кошельки россиян ограничивались суммой 10 000 евро, однако теперь они запрещены независимо от суммы. Также под запрет попали оказание финансовых услуг, IT-консультации и другие бизнес-услуги. В ЕК отметили, что в 2021 г. экспорт этих услуг достигал 3 млрд евро, что составляет 14,6% от всего объема.

Новые санкции в отношении России ЕС ввел на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках восьмого пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. В ЕК уточнили, что эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных