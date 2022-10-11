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Бизнес

В АКОРТ рассказали о возможном дефиците импортных виски и рома к Новому году

Ведомости

К концу года торговые сети ожидают дефицита иностранных крепких напитков, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева. По его словам, первыми с полок могут пропасть виски брендов Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликеры Baileys и Sheridan.

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции», — рассказал он.

Караваев также отметил невозможность оперативно заменить импортные бренды, ушедшие с российского рынка, поскольку внутри страны эти категории пока производятся в недостаточном объеме. При этом в Росалкогольрегулировании отметили, что с начала года объем отечественного производства алкогольной продукции увеличился на 12,3% год к году.

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После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули алкогольную продукцию. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff), Bacardi (Dewar’s, Martini), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны. По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. В результате закупочные цены на импортную алкогольную продукцию выросли на 27–40% после начала спецоперации. В АКОРТ сообщили, что на некоторые позиции цены подскочили на 70%.

АКОРТ в августе обратился в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. В середине сентября такое же предложение поступило и от Минпромторга. В перечне товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, были указаны, в частности, бренды Moet, Hennessy, Jack Daniel’s, Jim Beam и др.

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Однако против этой инициативы выступили в Ассоциации международных производителей алкогольной продукции. Там уточнили, что по параллельному импорту начнут ввозить в том числе ту продукцию, которую привозит в страну сам правообладатель. В частности, компания Bacardi продолжает импортировать свои напитки, несмотря на проблемы с поставками, которые уже удалось решить.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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