В АКОРТ рассказали о возможном дефиците импортных виски и рома к Новому году

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули алкогольную продукцию. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff), Bacardi (Dewar’s, Martini), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны. По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. В результате закупочные цены на импортную алкогольную продукцию выросли на 27–40% после начала спецоперации. В АКОРТ сообщили, что на некоторые позиции цены подскочили на 70%.