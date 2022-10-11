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Бизнес

Чешский бренд пива Budweiser планирует вернуться на российский рынок

Ведомости

Поставки чешского пива Budweiser в Россию могут возобновиться в среднесрочной перспективе, заявил директор Budweiser Budvar Петр Дворжак в интервью чешскому изданию iDNES.

«Компания погасила дебиторскую и кредиторскую задолженность в России на сумму более миллиона евро и в значительной степени переработала уже произведенную упаковку. Однако из-за ситуации с законом о товарных знаках Budvar необходимо вернуться на российский рынок в среднесрочной перспективе», — отметил Дворжак.

По его словам, на данный момент компания не может поддерживать коммерческие отношения с Россией, поставлять продукцию и проводить платежи в долларах и евро. Дворжак ранее заявлял, что продажи в России, Белоруссии и Украине составляют около 250 млн чешских крон в год. В этом году Budvar помог компенсировать большую часть выпадающих продаж в России за счет продажи нового безалкогольного пива BirGo.

В апреле бельгийская пивоваренная компания AB InBev, которой в числе прочих принадлежал бренд Budweiser, объявила об уходе с российского рынка. Активы компании были проданы турецкой Anadolu Efes.

В марте еще одна пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. Об аналогичном решении заявил и пивоваренный концерн Heineken. 5 апреля датская Berlingske сообщала, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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