Чешский бренд пива Budweiser планирует вернуться на российский рынок

По его словам, на данный момент компания не может поддерживать коммерческие отношения с Россией, поставлять продукцию и проводить платежи в долларах и евро. Дворжак ранее заявлял, что продажи в России, Белоруссии и Украине составляют около 250 млн чешских крон в год. В этом году Budvar помог компенсировать большую часть выпадающих продаж в России за счет продажи нового безалкогольного пива BirGo.