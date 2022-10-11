Чешский бренд пива Budweiser планирует вернуться на российский рынок
Поставки чешского пива Budweiser в Россию могут возобновиться в среднесрочной перспективе, заявил директор Budweiser Budvar Петр Дворжак в интервью чешскому изданию iDNES.
«Компания погасила дебиторскую и кредиторскую задолженность в России на сумму более миллиона евро и в значительной степени переработала уже произведенную упаковку. Однако из-за ситуации с законом о товарных знаках Budvar необходимо вернуться на российский рынок в среднесрочной перспективе», — отметил Дворжак.
По его словам, на данный момент компания не может поддерживать коммерческие отношения с Россией, поставлять продукцию и проводить платежи в долларах и евро. Дворжак ранее заявлял, что продажи в России, Белоруссии и Украине составляют около 250 млн чешских крон в год. В этом году Budvar помог компенсировать большую часть выпадающих продаж в России за счет продажи нового безалкогольного пива BirGo.
В апреле бельгийская пивоваренная компания AB InBev, которой в числе прочих принадлежал бренд Budweiser, объявила об уходе с российского рынка. Активы компании были проданы турецкой Anadolu Efes.
В марте еще одна пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. Об аналогичном решении заявил и пивоваренный концерн Heineken. 5 апреля датская Berlingske сообщала, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC.
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