Глава РСПП Шохин предупредил о риске для бизнеса остаться без омбудсмена
Вопрос с назначением нового уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей «повис» с июня, если он не решится в ближайшее время, то может возникнуть риск, что этот пост и не нужен. Об этом заявил Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии РБК.
«Надеюсь, что решение по уполномоченному будет до конца года принято. С конца июня, к сожалению, повис вопрос. Если не будет принято в ближайшее время решение, окажется, что вообще-то и должность не нужна, если можно без него обходиться, без омбудсмена», – рассказал он.
РСПП, добавил он, также хотел бы, чтобы кандидатура была утверждена президентом после консультаций с бизнес-сообществом.
Полномочия Бориса Титова, занимавшего пост омбудсмена с 2012 г., закончились еще в июне, однако он продолжает координировать работу аппарата до назначения нового уполномоченного. В начале июня четыре источника сообщили «Ведомостям», что Кремль намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова. При этом собеседник не уточнил, каким образом пост будет сохранен за уполномоченным. Согласно действующему закону, омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд.
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