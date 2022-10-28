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Глава РСПП Шохин предупредил о риске для бизнеса остаться без омбудсмена

Ведомости

Вопрос с назначением нового уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей «повис» с июня, если он не решится в ближайшее время, то может возникнуть риск, что этот пост и не нужен. Об этом заявил Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии РБК.

«Надеюсь, что решение по уполномоченному будет до конца года принято. С конца июня, к сожалению, повис вопрос. Если не будет принято в ближайшее время решение, окажется, что вообще-то и должность не нужна, если можно без него обходиться, без омбудсмена», – рассказал он.

РСПП, добавил он, также хотел бы, чтобы кандидатура была утверждена президентом после консультаций с бизнес-сообществом.

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Полномочия Бориса Титова, занимавшего пост омбудсмена с 2012 г., закончились еще в июне, однако он продолжает координировать работу аппарата до назначения нового уполномоченного. В начале июня четыре источника сообщили «Ведомостям», что Кремль намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова. При этом собеседник не уточнил, каким образом пост будет сохранен за уполномоченным. Согласно действующему закону, омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных