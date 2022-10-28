Глава РСПП Шохин предупредил о риске для бизнеса остаться без омбудсмена

«Надеюсь, что решение по уполномоченному будет до конца года принято. С конца июня, к сожалению, повис вопрос. Если не будет принято в ближайшее время решение, окажется, что вообще-то и должность не нужна, если можно без него обходиться, без омбудсмена», – рассказал он.