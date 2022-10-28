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«Аэрофлот» с 12 ноября возобновит полеты в Каир

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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении регулярных полетов в Каир с 12 ноября, сообщается на сайте перевозчика.

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полёты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 г., билеты уже в продаже», – говорится в сообщении.

Ранее с 1 октября «Аэрофлот» возобновил рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также авиаперевозчик сообщал, что возобновит с 1 октября рейсы в Дубай. Компания уже запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи.

Весной египетская авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром и обратно. В начале марта египетский авиаперевозчик отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой полетов. Как тогда поясняли в пресс-службе, полеты были приостановлены из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против российской стороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных