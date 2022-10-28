«Аэрофлот» с 12 ноября возобновит полеты в Каир
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении регулярных полетов в Каир с 12 ноября, сообщается на сайте перевозчика.
«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полёты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 г., билеты уже в продаже», – говорится в сообщении.
Ранее с 1 октября «Аэрофлот» возобновил рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также авиаперевозчик сообщал, что возобновит с 1 октября рейсы в Дубай. Компания уже запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи.
Весной египетская авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром и обратно. В начале марта египетский авиаперевозчик отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой полетов. Как тогда поясняли в пресс-службе, полеты были приостановлены из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против российской стороны.
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