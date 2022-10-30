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The Telegraph: власти Британии разрешили разморозить часть счетов Авена

Ведомости

Правительство Великобритании разрешило российскому бизнесмену Петру Авену, средства которого были заморожены из-за санкций, тратить 60 000 фунтов стерлингов в месяц. Для оплаты своих расходов и погашения долгов ему открыт доступ к миллиону фунтов стерлингов, пишет The Daily Telegraph.

«Несмотря на то что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведет расследование в отношении Петра Авена, министерство финансов санкционировало выплату пособия на проживание, а также единовременную выплату в размере 388 000 фунтов стерлингов для погашения «неотложных долгов», — пишет издание.

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28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 18 июля суд в Лондоне смягчил решение о заморозке счетов Авена и разрешил использовать деньги для оплаты счетов и охраны, сообщал Bloomberg. Сейчас минфин согласился разблокировать еще 1 млн фунтов стерлингов, которые понадобятся бизнесмену в ближайший год. 

По данным газеты, в расходы Авена входит плата за обучение одного из его детей в частной школе в Великобритании на следующий летний семестр. Бизнесмен владеет коллекцией произведений искусства стоимостью 300 млн фунтов стерлингов, тремя домами в Лондоне и Суррее.

Решение о размораживании средств Авена осудили критики российской власти, отмечает газета. Британский финансист Билл Браудер назвал его «очень плохим прецедентом для других олигархов», которые хотят ослабить санкции. Такой путь может привести к полному размораживанию счетов Авена, считает он.  

В мае власти Великобритании обвинили Авена в нарушении наложенных на него в стране санкций, в отношении банкира возбудили уголовное дело, писал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению бизнесмена.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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