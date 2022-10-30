The Telegraph: власти Британии разрешили разморозить часть счетов Авена

28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 18 июля суд в Лондоне смягчил решение о заморозке счетов Авена и разрешил использовать деньги для оплаты счетов и охраны, сообщал Bloomberg. Сейчас минфин согласился разблокировать еще 1 млн фунтов стерлингов, которые понадобятся бизнесмену в ближайший год.