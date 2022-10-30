The Telegraph: власти Британии разрешили разморозить часть счетов Авена
Правительство Великобритании разрешило российскому бизнесмену Петру Авену, средства которого были заморожены из-за санкций, тратить 60 000 фунтов стерлингов в месяц. Для оплаты своих расходов и погашения долгов ему открыт доступ к миллиону фунтов стерлингов, пишет The Daily Telegraph.
«Несмотря на то что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведет расследование в отношении Петра Авена, министерство финансов санкционировало выплату пособия на проживание, а также единовременную выплату в размере 388 000 фунтов стерлингов для погашения «неотложных долгов», — пишет издание.
28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 18 июля суд в Лондоне смягчил решение о заморозке счетов Авена и разрешил использовать деньги для оплаты счетов и охраны, сообщал Bloomberg. Сейчас минфин согласился разблокировать еще 1 млн фунтов стерлингов, которые понадобятся бизнесмену в ближайший год.
По данным газеты, в расходы Авена входит плата за обучение одного из его детей в частной школе в Великобритании на следующий летний семестр. Бизнесмен владеет коллекцией произведений искусства стоимостью 300 млн фунтов стерлингов, тремя домами в Лондоне и Суррее.
Решение о размораживании средств Авена осудили критики российской власти, отмечает газета. Британский финансист Билл Браудер назвал его «очень плохим прецедентом для других олигархов», которые хотят ослабить санкции. Такой путь может привести к полному размораживанию счетов Авена, считает он.
В мае власти Великобритании обвинили Авена в нарушении наложенных на него в стране санкций, в отношении банкира возбудили уголовное дело, писал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению бизнесмена.