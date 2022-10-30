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Бизнес

Гонконгская Cathay Pacific возобновит полеты над Россией

Ведомости

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific снова будет использовать воздушное пространство России на рейсах до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg со ссылкой на ответ компании на запрос, с которым агентство обратилось к перевозчику.

Cathay Pacific возобновит полеты над РФ с 1 ноября. Рейсы будут выполняться над дальневосточной частью страны. По данным агентства, в марте авиаперевозчик заявил, что перенаправил рейсы за пределы российского воздушного пространства. Возврат к прежним условиям полетов сократит время в пути и сэкономит деньги на топливе, однако авиакомпания должна платить сбор за каждый пролет над Сибирью, говорится в статье.

«Есть другие крупные авиакомпании, выполняющие полеты над российским воздушным пространством, и нет никаких санкций, которые препятствуют полету Cathay Pacific над Россией», — говорится в заявлении Cathay для Bloomberg. 

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По данным агентства, 12 октября самолет Cathay выполнил самый длинный пассажирский рейс в истории компании, пролетев 10 365 миль из Нью-Йорка в Гонконг. Тогда полет над Атлантическим океаном и Европой длился 17 часов 8 минут, в то время как до начала боевых действий на Украине маршрут занимал около 15 часов.

Из уведомления перевозчика для пилотов также следует, что полеты будут планироваться «без зависимости от каких-либо аэропортов в России, и ни один из них не должен рассматриваться или разрешаться».

Bloomberg на этой неделе сообщил, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний США и Евросоюза в ответ на аналогичные санкции западных стран стало причиной увеличения времени полетов в Азию, а также привело к значительному росту стоимости топлива. Европейским перевозчикам, например Air France - KLM, при выполнении рейсов в Японию приходится облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавляет к длительности полетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг в октябре, назвав одной из причин этого решения закрытие воздушного пространства России. Длительность рейса французской Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов.

Минтранс РФ еще в марте сообщал, что зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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