Гонконгская Cathay Pacific возобновит полеты над Россией
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific снова будет использовать воздушное пространство России на рейсах до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg со ссылкой на ответ компании на запрос, с которым агентство обратилось к перевозчику.
Cathay Pacific возобновит полеты над РФ с 1 ноября. Рейсы будут выполняться над дальневосточной частью страны. По данным агентства, в марте авиаперевозчик заявил, что перенаправил рейсы за пределы российского воздушного пространства. Возврат к прежним условиям полетов сократит время в пути и сэкономит деньги на топливе, однако авиакомпания должна платить сбор за каждый пролет над Сибирью, говорится в статье.
«Есть другие крупные авиакомпании, выполняющие полеты над российским воздушным пространством, и нет никаких санкций, которые препятствуют полету Cathay Pacific над Россией», — говорится в заявлении Cathay для Bloomberg.
По данным агентства, 12 октября самолет Cathay выполнил самый длинный пассажирский рейс в истории компании, пролетев 10 365 миль из Нью-Йорка в Гонконг. Тогда полет над Атлантическим океаном и Европой длился 17 часов 8 минут, в то время как до начала боевых действий на Украине маршрут занимал около 15 часов.
Из уведомления перевозчика для пилотов также следует, что полеты будут планироваться «без зависимости от каких-либо аэропортов в России, и ни один из них не должен рассматриваться или разрешаться».
Bloomberg на этой неделе сообщил, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний США и Евросоюза в ответ на аналогичные санкции западных стран стало причиной увеличения времени полетов в Азию, а также привело к значительному росту стоимости топлива. Европейским перевозчикам, например Air France - KLM, при выполнении рейсов в Японию приходится облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавляет к длительности полетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг в октябре, назвав одной из причин этого решения закрытие воздушного пространства России. Длительность рейса французской Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов.
Минтранс РФ еще в марте сообщал, что зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство.