Bloomberg: авиакомпании США и ЕС терпят убытки из-за облета России

Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair пострадал особенно сильно, потому что полеты через его узловой аэропорт в Хельсинки в такие пункты назначения, как Гонконг, Сеул и Шанхай, уже давно зависят от доступа к сибирскому воздушному пространству. По оценкам авиакомпании, облет России увеличивает время перелетов в Азию на 15-40%. Рейс Finnair из Токио в Хельсинки теперь длится 13,5 часа вместо 9,5 часа, и более продолжительное время полета требует дополнительного пилота.