Bloomberg: авиакомпании США и ЕС терпят убытки из-за облета России
Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний США и Евросоюза в ответ на аналогичные санкции западных стран стало причиной увеличения времени полетов в Азию, а также привело к значительному росту стоимости топлива, пишет Bloomberg.
Европейским перевозчикам, например Air France-KLM, при выполнении рейсов в Японию приходится облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавляет к длительности полетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг в октябре, назвав одной из причин этого решения закрытие воздушного пространства России. Длительность рейса французской Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов.
Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair пострадал особенно сильно, потому что полеты через его узловой аэропорт в Хельсинки в такие пункты назначения, как Гонконг, Сеул и Шанхай, уже давно зависят от доступа к сибирскому воздушному пространству. По оценкам авиакомпании, облет России увеличивает время перелетов в Азию на 15-40%. Рейс Finnair из Токио в Хельсинки теперь длится 13,5 часа вместо 9,5 часа, и более продолжительное время полета требует дополнительного пилота.
В этой ситуации крупнейшие ближневосточные авиакомпании, такие как Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, получили преимущества перед своими западными конкурентами, так как не ввели санкций против России и продолжают летать в страну и через ее воздушное пространство.
Индийский перевозчик Air India также получил преимущества перед западными коллегами, ведь компании доступно российское небо. За последнюю неделю время полета Air India в США и Канаду составляло примерно на 1,5 часа меньше, чем у Air Canada и United Airlines, следует из данных аналитика в авиационной сфере Cirium.
Эти данные также демонстрируют, что на сопоставимых маршрутах Air India использовала примерно на 7,5 т топлива меньше, чем ее западные конкуренты. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о ценах на топливо, это означает экономию около $8500 за рейс.
Air India продолжает выполнять прямые рейсы между Индией и западными аэропортами США и планирует запустить рейсы из Мумбаи и Бангалора в Сан-Франциско. При этом американская United Airlines приостановила разрекламированный беспосадочный рейс из Сан-Франциско в Бангалор.
Ранее сообщалось, что вынужденное изменение логистических цепочек после введения антироссийских санкций в 2022 г. привело к росту выбросов парниковых газов при доставке грузов. Эксперты указывают, что закрытие воздушного пространства ряда зарубежных стран для российских авиакомпаний и российского — для воздушных судов из недружественных государств, а также задержки поставок грузов и отказ от российского транзита «вносят масштабный вклад негативных климатических эффектов» не только для России, но и для всего мира.
Ранее Минтранс сообщил, что зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство. Дополнительные расходы несут перевозчики 19 стран, в числе которых США, Канада, Великобритания и другие государства.
Ведомство указывает, что решение ряда стран закрыть воздушное пространство для России негативно отразилось как на россиянах, так и на гражданах этих государств. Решения авиационных властей зарубежных стран не оставили России выбора, объяснил введение зеркальных мер министр транспорта Виталий Савельев.