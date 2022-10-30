«Аэрофлот» завершил переход на отечественную систему бронирования
«Аэрофлот» открыл продажи и возобновил работу онлайн-сервисов после завершения процедур технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, а также туристические и онлайн-агенты «Аэрофлота» вновь готовы к обслуживанию клиентов.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 ноября текущего года планирует перейти на отечественную систему бронирования, к 2024 г. у компании должно быть более 80% российского программного обеспечения, к 2027 г. — 100%.
1 июня «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха» — «Леонардо». Российская система должна защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.