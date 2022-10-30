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«Аэрофлот» завершил переход на отечественную систему бронирования

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Авиакомпания «Аэрофлот» завершила переход на отечественную систему бронирования и регистрации, работа онлайн-сервисов возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» открыл продажи и возобновил работу онлайн-сервисов после завершения процедур технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок», — говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, а также туристические и онлайн-агенты «Аэрофлота» вновь готовы к обслуживанию клиентов.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 ноября текущего года планирует перейти на отечественную систему бронирования, к 2024 г. у компании должно быть более 80% российского программного обеспечения, к 2027 г. — 100%.

1 июня «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха» — «Леонардо». Российская система должна защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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