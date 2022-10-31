Суд в Москве поддержал приостановку банкротства российской «дочки» Google

В декабре 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого. 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. 18 июля компании назначили второй оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление материалов на YouTube. Уточняется, что они содержали недостоверную информацию о ходе спецоперации, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, а также запрещенный в РФ контент.