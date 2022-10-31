Суд в Москве поддержал приостановку банкротства российской «дочки» Google
Арбитражный суд Московского округа поддержал приостановку исполнения судебного акта, которым в российском подразделении Google «Гугл» по ее собственному заявлению была введена начальная процедура банкротства (наблюдение). Это следует из картотеки суда.
Окружной суд отклонил кассационные жалобы российской «дочки» Google и арбитражного управляющего Дениса Полийчука на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 26 сентября по требованию Роскомнадзора принял решение приостановить исполнение определения Девятого арбитражного суда Москвы о введении наблюдения.
В пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что жалоба связана с неуплатой американской компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации. Рассмотрение апелляции Роскомнадзора назначено на 21 ноября.
Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление российской «дочки» Google о собственном банкротстве от 16 июня. Тогда сообщалось о введении процедуры наблюдения сроком на шесть месяцев. Представители «Гугл» пояснили, что неисполненные обязательства компании перед кредиторами превышают 19 млрд руб. В то же время активы «дочки» оцениваются в 3,5 млрд руб., а еще 1,2 млрд руб. арестованы на счетах.
В декабре 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого. 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. 18 июля компании назначили второй оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление материалов на YouTube. Уточняется, что они содержали недостоверную информацию о ходе спецоперации, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, а также запрещенный в РФ контент.
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