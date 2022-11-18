Собянин сообщил о планах завода «Москвич» начать сборку авто на следующей неделе

По словам главы Москвы, после ухода зарубежных компаний с российского рынка освободившиеся ниши заняли российские предприниматели. Он отметил, что проблемы возникли только с автомобилестроением. Однако, наряду с запуском первой сборки на заводе «Москвич» на следующей неделе, Собянин также ожидает, что через 2-3 года планируется запустить российскую платформу электромобилей.