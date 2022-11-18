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Собянин сообщил о планах завода «Москвич» начать сборку авто на следующей неделе

Ведомости

Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью «РИА Новости».

«Уже на следующей неделе он начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было "Рено"», — заявил Собянин.

По словам главы Москвы, после ухода зарубежных компаний с российского рынка освободившиеся ниши заняли российские предприниматели. Он отметил, что проблемы возникли только с автомобилестроением. Однако, наряду с запуском первой сборки на заводе «Москвич» на следующей неделе, Собянин также ожидает, что через 2-3 года планируется запустить российскую платформу электромобилей.

В конце октября мэр Москвы анонсировал сроки начала работы предприятия «Москвич». Тогда он говорил, что запуск запланирован на декабрь. Собянин также выразил желание сделать Москву центром электромобилестроения. По его словам, для этого есть все компетенции.

26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.

19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. 20 июля стало известно, что в качестве платформы для электромобилей «Москвич» рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну.

В августе правительство Москвы и «Камаз» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вложение в московский автомобильный завод «Москвич» 5 млрд руб. Финансирование будет обеспечено в течение двух месяцев с момента заключения соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных