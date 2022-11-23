Биржевые цены на газ в Европе превысили $1430 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца октября превысили $1430 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сегодня стоимость ближайшего, декабрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с конца октября поднималась до 133,8 евро за МВт/ч, или около $1432 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке. Рост составил около 12%.
Цены на газ продолжают расти второй день подряд после сообщения «Газпрома» о возможном сокращении поставок газа в Молдавию через Украину. В частности, 22 ноября цены выросли на 4%, превысив $1250 за тысячу куб. м.
Накануне, 22 ноября, «Газпром» сообщил о том, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании отметили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» в объеме суточной недопоставки.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
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