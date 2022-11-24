В Минпромторге оценили долю российского вина в магазинах почти в 50%

«С каждым годом процент представленности российского вина в магазинах растет. Сегодня, по разным оценкам, он доходит до 50%. Я думаю, что с учетом увеличения предложения, с учетом того, что становится все больше и больше производителей, этот процент будет расти», — заявил Евтухов. Заместитель министра промышленности и торговли считает, что популярность отечественных вин выросла благодаря проведению дней российских вин в торговых сетях. По его словам, произведенные в России вина «стали получать достойное место на полке».