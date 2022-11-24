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Бизнес

В Минпромторге оценили долю российского вина в магазинах почти в 50%

Ведомости

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что доля российского вина в магазинах страны достигает почти 50%, пишет ТАСС.

«С каждым годом процент представленности российского вина в магазинах растет. Сегодня, по разным оценкам, он доходит до 50%. Я думаю, что с учетом увеличения предложения, с учетом того, что становится все больше и больше производителей, этот процент будет расти», — заявил Евтухов. Заместитель министра промышленности и торговли считает, что популярность отечественных вин выросла благодаря проведению дней российских вин в торговых сетях. По его словам, произведенные в России вина «стали получать достойное место на полке».

Евтухов также напомнил о ранее принятых поправках в так называемый закон о винных ярмарках, позволяющий реализовывать российское вино на этих площадках. Заместитель главы ведомства полагает, что такая возможность способствует не только росту продаж, но и знакомству россиян с отечественным вином.

В декабре 2021 г. Госдума приняла закон о специализированных винодельческих ярмарках, в рамках которых будет осуществляться продажа винодельческой продукции и ее дегустация. Тогда в пресс-службе Госдумы отметили, что такие ярмарки будут стимулировать продвижение и популяризацию российских вин.

В прошлом месяце «Ведомости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование писали, что в России по итогам девяти месяцев 2022 г. было произведено 9,4 млн декалитров (дал) игристого вина. Это на 27% больше, чем выпустили отечественные компании за аналогичный период годом ранее: тогда было розлито 7,4 млн дал таких напитков. Увеличение производства таких напитков связано с сокращением импорта и вытеснением с рынка винных напитков, объясняет партнер консалтинговой компании Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев. По данным Роскачества, в прошлом году в Россию было ввезено 7,5 млн дал игристых вин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных