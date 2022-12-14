Правительство постановило увеличить уставный капитал РЖД на 217 млрд рублей
Правительство РФ постановило увеличить уставный капитал РЖД на 217 млрд руб. за счет выпуска привилегированных акций, указано в распоряжении кабмина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Общество в праве разместить дополнительно к размещенным акциям 217000000 дополнительных привилегированных акций типа В номинальной стоимостью 1000 руб. каждая на общую номинальную стоимость 217 млрд руб.», — говорится в документе.
Ранее в ноябре министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в правительстве принято решение о докапитализации РЖД на 217 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для снижения долговой нагрузки компании. «Все мероприятия для получения данных средств важно провести до конца этого года», – подчеркнул он.
Министр напомнил, что в 2022 г. за счет средств ФНБ докапитализация компании для финансирования инвестпрограммы составила 250 млрд руб., а уставный капитал для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла увеличен на 18,3 млрд руб.
Как уточняли в РЖД, выпуск на 217 млрд руб. будет размещен по закрытой подписке в пользу единственного акционера холдинга — правительства РФ.