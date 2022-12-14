Правительство постановило увеличить уставный капитал РЖД на 217 млрд рублей

Ранее в ноябре министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в правительстве принято решение о докапитализации РЖД на 217 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для снижения долговой нагрузки компании. «Все мероприятия для получения данных средств важно провести до конца этого года», – подчеркнул он.