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Правительство постановило увеличить уставный капитал РЖД на 217 млрд рублей

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Правительство РФ постановило увеличить уставный капитал РЖД на 217 млрд руб. за счет выпуска привилегированных акций, указано в распоряжении кабмина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Общество в праве разместить дополнительно к размещенным акциям 217000000 дополнительных привилегированных акций типа В номинальной стоимостью 1000 руб. каждая на общую номинальную стоимость 217 млрд руб.», — говорится в документе.

Ранее в ноябре министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в правительстве принято решение о докапитализации РЖД на 217 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для снижения долговой нагрузки компании. «Все мероприятия для получения данных средств важно провести до конца этого года», – подчеркнул он.

Министр напомнил, что в 2022 г. за счет средств ФНБ докапитализация компании для финансирования инвестпрограммы составила 250 млрд руб., а уставный капитал для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла увеличен на 18,3 млрд руб.

Как уточняли в РЖД, выпуск на 217 млрд руб. будет размещен по закрытой подписке в пользу единственного акционера холдинга — правительства РФ.

Ранее по теме: Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год в размере 1,074 трлн рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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