РБК: власти не согласовали продажу российского бизнеса Mondi в Сыктывкаре

Согласно информации на сайте Mondi, группа владеет в России четырьмя заводами – в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях. Также в России работает несколько дилеров продукции. По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро по текущему курсу. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 г. Однако точную дату не назвали в связи с необходимыми согласованиями.