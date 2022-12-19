РБК: власти не согласовали продажу российского бизнеса Mondi в Сыктывкаре
Российские власти не согласовали продажу основного актива австрийского производителя упаковочной продукции Mondi, который в августе этого года решил передать завод в Сыктывкаре инвестиционной компании Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
О том, что Mondi намерен продать сыктывкарский завод, стало известно в августе. Ожидалось, что сумма сделки составит 95 млрд руб. Предполагалось, что она будет закрыта во второй половине 2022 г. Для этого было необходимо получить одобрение со стороны подкомиссии правительства России по контролю за иностранными инвестициями и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По информации источников РБК, сделка могла быть отклонена ФАС или правкомиссия «из-за ее несоответствия к подходам по реализации активов международных компаний в России в рамках прекращения работы».
Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (ЛПК) Mondi в Коми производит целлюлозу, упаковочную и немелованную бумагу и является крупнейшим поставщиком немелованной бумаги и тарного картона на внутреннем рынке России. На предприятии работает около 4500 человек. Выручка «Монди Сыктывкар» по итогам 2021 г. составила 821 млн евро. По данным на 30 июня 2022 г. стоимость бизнеса составляла 1,59 млрд евро, уточнили в компании.
15 декабря Mondi также сообщил о решении продать бизнес в России местной компании «Готэк» за 1,6 млрд руб., соглашение было заключено. Уточняется, что бизнес в России включает в себя завод по производству гофрокартона и два завода по производству потребительских гибких материалов для внутреннего российского рынка.
О своем желании продать российский бизнес в Mondi сообщили 4 мая. В компании отметили, что российские предприятия Mondi справились с ограничениями в цепочке поставок, однако ситуация все еще нестабильна, поэтому в будущем возможны перебои в производстве бумаги и целлюлозы.
Согласно информации на сайте Mondi, группа владеет в России четырьмя заводами – в Сыктывкаре, Переславле-Залесском, Свердловской и Липецкой областях. Также в России работает несколько дилеров продукции. По оценке Mondi, убытки компании в результате ухода с рынка составят 70-80 млн евро по текущему курсу. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 г. Однако точную дату не назвали в связи с необходимыми согласованиями.