Маск сообщил о поиске преемника на пост гендиректора Twitter

19 декабря миллиардер запустил голосование, стоит ли ему продолжать возглавлять компанию. В описании он пообещал «придерживаться» результатов голосования. В результате большинство (57,5%) из проголосовавших 17,5 млн пользователей Twitter высказались за его уход с этой должности. При этом, по данным CNBC, Маск начал поиски нового CEO еще до публикации опроса.