Маск сообщил о поиске преемника на пост гендиректора Twitter
Американский миллиардер, владелец и глава Twitter Илон Маск заявил, что покинет пост генерального директора соцсети, когда найдет себе преемника. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», — написал Маск.
Владелец Twitter уточнил, что после ухода с поста CEO намерен возглавить отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.
20 декабря телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Маск занялся активным поиском человека, который займет пост гендиректора Twitter вместо него. О планах оставить эту должность бизнесмен публично заявлял еще в ноябре. По словам Маска, кадровые перестановки необходимы, чтобы сократить время, которое он уделяет управлению Twitter.
19 декабря миллиардер запустил голосование, стоит ли ему продолжать возглавлять компанию. В описании он пообещал «придерживаться» результатов голосования. В результате большинство (57,5%) из проголосовавших 17,5 млн пользователей Twitter высказались за его уход с этой должности. При этом, по данным CNBC, Маск начал поиски нового CEO еще до публикации опроса.
Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте он объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.