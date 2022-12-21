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Маск сообщил о поиске преемника на пост гендиректора Twitter

Ведомости

Американский миллиардер, владелец и глава Twitter Илон Маск заявил, что покинет пост генерального директора соцсети, когда найдет себе преемника. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», — написал Маск. 

Владелец Twitter уточнил, что после ухода с поста CEO намерен возглавить отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

20 декабря телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Маск занялся активным поиском человека, который займет пост гендиректора Twitter вместо него. О планах оставить эту должность бизнесмен публично заявлял еще в ноябре. По словам Маска, кадровые перестановки необходимы, чтобы сократить время, которое он уделяет управлению Twitter.

19 декабря миллиардер запустил голосование, стоит ли ему продолжать возглавлять компанию. В описании он пообещал «придерживаться» результатов голосования. В результате большинство (57,5%) из проголосовавших 17,5 млн пользователей Twitter высказались за его уход с этой должности. При этом, по данным CNBC, Маск начал поиски нового CEO еще до публикации опроса.

Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте он объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных