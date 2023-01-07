Власти Казахстана пытались помочь McDonald's остаться в республике

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.