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Бизнес

Власти Казахстана пытались помочь McDonald's остаться в республике

Ведомости

Власти Казахстана по просьбе представителей McDonald's были и остаются готовыми содействовать в упрощении доставки мясной продукции для заведений сети быстрого питания, сообщил Минсельхоз республики.

В ведомстве подтвердили, что уход McDonald's из Казахстана связан с проблемами с поставками сырья, возникшими после ухода сети из России. При этом сеть была готова в будущем перейти на казахстанскую продукцию, однако внедрение необходимых стандартов  компании местным бизнесом должно было занять определенное время.

«По просьбе представителей McDonald's, до перехода на местное сырье, Минсельхоз и другие государственные органы были готовы содействовать ускорению и упрощению процедур доставки продукции из третьих стран для предотвращения закрытия сети ресторанов на территории страны, а также готовы и сейчас», – говорится в сообщении.

Местные производители, подчеркнули в Минсельхозе, начали приводить свою деятельность в соответствие с требованиями компании, и на начало 2023 г. были запланированы работы по аудиту предприятий.

«Однако из-за закрытия McDonald's запланированный аудит не состоялся», – добавили там.

В ведомстве добавили, что ко всей производственной цепочке компании, которая хочет стать поставщиком McDonald's, предъявляются строгие и дорогостоящие требования, поэтому нет гарантии, что сеть выберет конкретного поставщика.

5 января сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» сообщила, что прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане. 24 ресторана быстрого питания этой сети приостановили работу в ноябре. В пресс-службе компании отметили, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.

Ранее по теме: Эксперт назвал логичной смену бенефициара и отказ от бренда McDonald’s в Казахстане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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