Власти Казахстана пытались помочь McDonald's остаться в республике
Власти Казахстана по просьбе представителей McDonald's были и остаются готовыми содействовать в упрощении доставки мясной продукции для заведений сети быстрого питания, сообщил Минсельхоз республики.
В ведомстве подтвердили, что уход McDonald's из Казахстана связан с проблемами с поставками сырья, возникшими после ухода сети из России. При этом сеть была готова в будущем перейти на казахстанскую продукцию, однако внедрение необходимых стандартов компании местным бизнесом должно было занять определенное время.
«По просьбе представителей McDonald's, до перехода на местное сырье, Минсельхоз и другие государственные органы были готовы содействовать ускорению и упрощению процедур доставки продукции из третьих стран для предотвращения закрытия сети ресторанов на территории страны, а также готовы и сейчас», – говорится в сообщении.
Местные производители, подчеркнули в Минсельхозе, начали приводить свою деятельность в соответствие с требованиями компании, и на начало 2023 г. были запланированы работы по аудиту предприятий.
«Однако из-за закрытия McDonald's запланированный аудит не состоялся», – добавили там.
В ведомстве добавили, что ко всей производственной цепочке компании, которая хочет стать поставщиком McDonald's, предъявляются строгие и дорогостоящие требования, поэтому нет гарантии, что сеть выберет конкретного поставщика.
5 января сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» сообщила, что прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане. 24 ресторана быстрого питания этой сети приостановили работу в ноябре. В пресс-службе компании отметили, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.