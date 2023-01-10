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Минэнерго допустило введение дополнительных мер по ограничению дисконта на нефть

Ведомости

Минэнерго займется мониторингом цен и дисконта на российскую нефть и может ввести дополнительные меры по ограничению дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть сорта Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – $37,8/барр. При этом эталонная нефть марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57.

В Минэнерго напомнили, что декабрьский указ президента РФ запрещает российским компаниям ссылаться на «незаконные ценовые ограничения введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно». Запрет относится к любым сделкам с нефтью из РФ, предполагая отказ и от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа.

«Подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов. Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», – говорится в сообщении.

Вмешательство западных стран в рыночные механизмы является незаконным и влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира, добавили в Минэнерго.

3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

После этого, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.

Ранее по теме: Цена на нефть Urals снизилась в декабре почти на четверть

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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