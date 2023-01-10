Минэнерго допустило введение дополнительных мер по ограничению дисконта на нефть
Минэнерго займется мониторингом цен и дисконта на российскую нефть и может ввести дополнительные меры по ограничению дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть сорта Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – $37,8/барр. При этом эталонная нефть марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57.
В Минэнерго напомнили, что декабрьский указ президента РФ запрещает российским компаниям ссылаться на «незаконные ценовые ограничения введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно». Запрет относится к любым сделкам с нефтью из РФ, предполагая отказ и от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа.
«Подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов. Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», – говорится в сообщении.
Вмешательство западных стран в рыночные механизмы является незаконным и влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира, добавили в Минэнерго.
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
После этого, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.