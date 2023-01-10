Глава и операционный директор Uniper покидают свои должности
Глава немецкого энергоконцерна Uniper Клаус-Дитер Маубах намерен уйти с поста в этом году после национализации компании, сообщила пресс-служба Uniper. О своем уходе также объявил операционный директор энергокомпании Дэвид Брайсон.
«Клаус-Дитер Маубах и Дэвид Брайсон объявили о своем уходе из Uniper», — говорится в пресс-релизе.
В сообщении Uniper отмечается, что Маубах и Брайсон продолжат исполнять свои обязанности до тех пора, пока не будет найдена подходящая замена. Кадровые изменения в компании произошли на фоне национализации Uniper.
22 декабря 2022 г. стало известно, что правительство Германии завершило процесс национализации немецкого энергоконцерна Uniper, в результате которого немецкое правительство получило примерно 99% акций компании. В совместном пресс-релизе министерства финансов и министерства экономики и защиты климата Германии пояснялось, что такой шаг нужен был для обеспечения надежности энергоснабжения страны.
В конце августа Uniper запросила у государственного банка развития ФРГ продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала. В компании указывали, что ежедневно теряют более 100 млн евро из-за сокращения поставок «Газпрома» и роста цен на газ в Европе. Неоправданное, с точки зрения Uniper, сокращение «Газпромом» поставок привело к рекордным убыткам компании в размере 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия, поскольку выпадающие объемы ей пришлось покупать по более высоким ценам.