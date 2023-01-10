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Глава и операционный директор Uniper покидают свои должности

Ведомости

Глава немецкого энергоконцерна Uniper Клаус-Дитер Маубах намерен уйти с поста в этом году после национализации компании, сообщила пресс-служба Uniper. О своем уходе также объявил операционный директор энергокомпании Дэвид Брайсон.

«Клаус-Дитер Маубах и Дэвид Брайсон объявили о своем уходе из Uniper», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении Uniper отмечается, что Маубах и Брайсон продолжат исполнять свои обязанности до тех пора, пока не будет найдена подходящая замена. Кадровые изменения в компании произошли на фоне национализации Uniper.

22 декабря 2022 г. стало известно, что правительство Германии завершило процесс национализации немецкого энергоконцерна Uniper, в результате которого немецкое правительство получило примерно 99% акций компании. В совместном пресс-релизе министерства финансов и министерства экономики и защиты климата Германии пояснялось, что такой шаг нужен был для обеспечения надежности энергоснабжения страны.

В конце августа Uniper запросила у государственного банка развития ФРГ продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала. В компании указывали, что ежедневно теряют более 100 млн евро из-за сокращения поставок «Газпрома» и роста цен на газ в Европе. Неоправданное, с точки зрения Uniper, сокращение «Газпромом» поставок привело к рекордным убыткам компании в размере 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия, поскольку выпадающие объемы ей пришлось покупать по более высоким ценам.

Ранее по теме: Власти Германии сообщили о завершении национализации Uniper

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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