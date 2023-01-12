К структуре сети OBI подан иск о банкротстве

Заявление о признании банкротом зачастую подается с целью мотивировать платежеспособного должника исполнить свои обязательства, поясняет адвокат и старший партнер юридической фирмы «Башилов, Носков и Партнеры» Борис Башилов. Это фактически подтверждает и Панов. По его словам, OBI имеет возможности для погашения образовавшейся в силу внешних обстоятельств задолженности. Башилов считает, что в данном случае дело движения не получит, но оговаривается, что существенное количество уже существующих исков может вызвать «эффект домино», когда все кредиторы, увидев подобное заявление, обратятся уже со своими заявлениями и должник может просто с ними не справиться. Анализ финансового состояния и уровня платежеспособности юридических лиц группы выявил негативную динамику, вызванную остановкой работы магазинов на 1,5 месяца после начала специальной военной операции, добавляет Панов. Последовавшие экономические изменения и корпоративный спор внутри группы привели к росту судебной нагрузки, к ней к концу 2022 г. было подано порядка 200 исков на 1,4 млрд руб.