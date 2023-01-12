К структуре сети OBI подан иск о банкротстве
Компания «Про фактор» 11 января подала к входящей в сеть OBI компании «ОБИ франчайзинговый центр» иск о признании ее банкротом. Она также разместила на Федресурсе сообщения о намерении подать аналогичные заявления еще к двум фирмам — «Сделай своими руками» и «Сделай своими руками северо-запад».
«Про фактор» входит в долговую платформу Conomica, она специализируется на приобретении и взыскании проблемной дебиторской задолженности, пояснил «Ведомостям» ее генеральный директор Кирилл Панов. По его словам, в конце октября 2022 г. она выкупила у одного из поставщиков OBI долговые обязательства сети в размере 25,6 млн руб., которые подтверждены решением Арбитражного суда Москвы. Представитель OBI заявил, что сумма задолженности перед «Про фактором» в несколько раз ниже дневной выручки группы, она не является критичной для компании. В ближайшие несколько дней сеть намерена произвести оплату.
Заявление о признании банкротом зачастую подается с целью мотивировать платежеспособного должника исполнить свои обязательства, поясняет адвокат и старший партнер юридической фирмы «Башилов, Носков и Партнеры» Борис Башилов. Это фактически подтверждает и Панов. По его словам, OBI имеет возможности для погашения образовавшейся в силу внешних обстоятельств задолженности. Башилов считает, что в данном случае дело движения не получит, но оговаривается, что существенное количество уже существующих исков может вызвать «эффект домино», когда все кредиторы, увидев подобное заявление, обратятся уже со своими заявлениями и должник может просто с ними не справиться. Анализ финансового состояния и уровня платежеспособности юридических лиц группы выявил негативную динамику, вызванную остановкой работы магазинов на 1,5 месяца после начала специальной военной операции, добавляет Панов. Последовавшие экономические изменения и корпоративный спор внутри группы привели к росту судебной нагрузки, к ней к концу 2022 г. было подано порядка 200 исков на 1,4 млрд руб.
Сеть OBI работает в России с 2003 г. Она была убыточной последние несколько лет. В 2021 г. юрлица сети в России при суммарной выручке в 54,9 млрд руб. получили 2,47 млрд чистого убытка. Кроме того, месячный простой весной прошлого года, когда немецкий собственник пытался принудить локальный менеджмент закрыть магазины сети и отключил программное обеспечение в офисах, складах и магазинах, обошелся компании в 3-4 млрд недополученной выручки, говорил «Ведомостям» генеральный директор Infoline Иван Федяков.
На начало 2022 г. в сеть OBI входило 27 гипермаркетов, сейчас их 25, по данным сайта компании. В начале декабря прошлого года одна из точек, расположенная в торговом центре «Мега Химки», была уничтожена в результате пожара.
OBI в прошлом году три раза меняла владельцев. С декабря 2022 г. новыми собственниками группы стали ООО «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин (10%). Первая принадлежит Марине Мидовой, президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков. Последняя была создана компаниями, связанными с холдингом «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова. Что касается Корчагина, то он владеет долей в 21,25% в фирме «Арена», в карточке которой в «СПАРК-Интерфаксе» указан сайт кофеен Stars Coffee. Это бывший российский бизнес американской сети Starbucks: в этом году его выкупила «Синдика» вместе с ресторатором Антоном Пинским и рэпером Тимуром Юнусовым (известен как Тимати).