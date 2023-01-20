«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов снять с продажи контрафактного Чебурашку
Киностудия «Союзмультфильм» обратилась к онлайн-ритейлерам Ozon и Wildberries с требованием снять с продажи контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», передает ТАСС.
«В настоящее время киностудией "Союзмультфильм" направлено обращение к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать размещенную в каталогах контрафактную продукцию», – сообщили в киностудии.
В пресс-службе подчеркнули, что классические персонажи, права на которых принадлежат киностудии, должны «оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства». В компании уточнили, что такой подход также позволит избежать «произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов».
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что после выхода «Чебурашки» на киноэкраны на российских маркетплейсах появились предложения о продаже детских игрушек в виде главного героя мультфильма по высоким ценам. В частности, продавцы подняли на эту продукцию цены с 800 руб. до 9000 руб. При этом качество игрушек оказалось на низком уровне. «Кривые морды с оторванными ушами и облитой клеем шерстью», – сказано в сообщении Telegram-канала. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что эти игрушки не имеют никакого отношения к киностудии.
В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики, его озвучивала Ольга Кузьмина. 13 января «Чебурашка» завоевал статус самого кассового фильма в истории российского проката. Он собрал 3,528 млрд руб., обогнав первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (премьера состоялась в 2009 г., сборы — 3,5 млрд руб.). На сегодняшний день кассовые сборы мультфильма превысили 4,64 млрд руб.