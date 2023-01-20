«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов снять с продажи контрафактного Чебурашку

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что после выхода «Чебурашки» на киноэкраны на российских маркетплейсах появились предложения о продаже детских игрушек в виде главного героя мультфильма по высоким ценам. В частности, продавцы подняли на эту продукцию цены с 800 руб. до 9000 руб. При этом качество игрушек оказалось на низком уровне. «Кривые морды с оторванными ушами и облитой клеем шерстью», – сказано в сообщении Telegram-канала. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что эти игрушки не имеют никакого отношения к киностудии.