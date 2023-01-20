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Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»

Ведомости

25 января депутатам Госдумы покажут мультфильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Об этом сообщил депутат нижней палаты Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. 

«Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей приглашает 25 января 2023 г. в 17:00 в Малый зал на показ российского художественного фильма “Чебурашка”, — говорится во внутреннем сообщении Госдумы, фото которого опубликовал Матвеев.

Кроме того, перед показом картины депутаты встретятся с ее создателями. 

В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики. За первые девять дней проката мультфильм заработал 3,082 245 млрд руб. Сначала фильм стал самым кассовым в истории отечественного кино, побив рекорд комедии «Холоп» (3,082 031 млрд руб.) Клима Шипенко. 

Уже 13 января «Чебурашка» завоевал статус самого кассового фильма в истории российского проката. Он собрал 3 528 556 464 руб., обогнав первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (премьера состоялась в 2009 г., сборы — 3,5 млрд руб.). На сегодняшний день кассовые сборы мультфильма превысили 4,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных