Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»

В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики. За первые девять дней проката мультфильм заработал 3,082 245 млрд руб. Сначала фильм стал самым кассовым в истории отечественного кино, побив рекорд комедии «Холоп» (3,082 031 млрд руб.) Клима Шипенко.