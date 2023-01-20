Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»
25 января депутатам Госдумы покажут мультфильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Об этом сообщил депутат нижней палаты Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
«Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей приглашает 25 января 2023 г. в 17:00 в Малый зал на показ российского художественного фильма “Чебурашка”, — говорится во внутреннем сообщении Госдумы, фото которого опубликовал Матвеев.
Кроме того, перед показом картины депутаты встретятся с ее создателями.
В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики. За первые девять дней проката мультфильм заработал 3,082 245 млрд руб. Сначала фильм стал самым кассовым в истории отечественного кино, побив рекорд комедии «Холоп» (3,082 031 млрд руб.) Клима Шипенко.
Уже 13 января «Чебурашка» завоевал статус самого кассового фильма в истории российского проката. Он собрал 3 528 556 464 руб., обогнав первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (премьера состоялась в 2009 г., сборы — 3,5 млрд руб.). На сегодняшний день кассовые сборы мультфильма превысили 4,5 млрд руб.