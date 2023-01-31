Газета
Бизнес

Выпуск стали в России снизился на 7,2% в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. выпуск стали в России сократился на 7,2% до 71,5 млн т, следует из отчета Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

В декабре выпуск стали в стране составил 5,5 млн т, что на 11,3% меньше, чем годом ранее. Всего за 2022 г. в мире было произведено 1,879 млрд т стали, показатель сократился на 4,2% по сравнению с 2021 г.

Россия замыкает пятерку стран-лидеров по производству стали в 2022 г. Первую строчку занял Китай. В КНР произвели свыше 1 млрд т стали, однако объемы все равно сократились на 2,1% относительно 2021 г. 

За Китаем следует Индия — 124,7 млн т стали за 2022 г. Страна смогла нарастить объемы производства на 5,5% относительно прошлого года. В пятерку стран-лидеров по производству стали также вошли Япония (89,2 млн т) и США (80,7 млн т). В обеих странах выпуск стали также сократился — на 7,4% и 5,9% соответственно.

В ноябре 2022 г. в Минпромторге прогнозировали снижение выпуска стали в России на 6-8% по итогам 2022 г. При этом в 2023 г. ведомство не ожидает снижения объемов производства. По оценке Минпромторга, производство стали в следующем году сохранится на уровне 2022 г.

В 2021 г. министерство сообщало о рекордном уровне выпуска стали в 77 млн т. В 2022–2023 гг. из ноябрьских прогнозов следовало, что выпуск может стабилизироваться на уровне 70,8–72,4 млн т.

Снижение объемов выпуска стали в РФ в 2022 г. произошло на фоне санкции ЕС против РФ. В марте в рамках четвертого пакета ЕС запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт 3,9 млн т готового стального проката, 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд. 

В августе вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что за II квартал 2022 г. экспорт предприятий черной металлургии снизился на 20%. В частности, санкции повлияли на объемы производства и экспорта «Северстали», ММК, НЛМК, Evraz.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных