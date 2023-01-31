Выпуск стали в России снизился на 7,2% в 2022 году
В 2022 г. выпуск стали в России сократился на 7,2% до 71,5 млн т, следует из отчета Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).
В декабре выпуск стали в стране составил 5,5 млн т, что на 11,3% меньше, чем годом ранее. Всего за 2022 г. в мире было произведено 1,879 млрд т стали, показатель сократился на 4,2% по сравнению с 2021 г.
Россия замыкает пятерку стран-лидеров по производству стали в 2022 г. Первую строчку занял Китай. В КНР произвели свыше 1 млрд т стали, однако объемы все равно сократились на 2,1% относительно 2021 г.
За Китаем следует Индия — 124,7 млн т стали за 2022 г. Страна смогла нарастить объемы производства на 5,5% относительно прошлого года. В пятерку стран-лидеров по производству стали также вошли Япония (89,2 млн т) и США (80,7 млн т). В обеих странах выпуск стали также сократился — на 7,4% и 5,9% соответственно.
В ноябре 2022 г. в Минпромторге прогнозировали снижение выпуска стали в России на 6-8% по итогам 2022 г. При этом в 2023 г. ведомство не ожидает снижения объемов производства. По оценке Минпромторга, производство стали в следующем году сохранится на уровне 2022 г.
В 2021 г. министерство сообщало о рекордном уровне выпуска стали в 77 млн т. В 2022–2023 гг. из ноябрьских прогнозов следовало, что выпуск может стабилизироваться на уровне 70,8–72,4 млн т.
Снижение объемов выпуска стали в РФ в 2022 г. произошло на фоне санкции ЕС против РФ. В марте в рамках четвертого пакета ЕС запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт 3,9 млн т готового стального проката, 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд.