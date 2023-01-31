Выпуск стали в России снизился на 7,2% в 2022 году

Снижение объемов выпуска стали в РФ в 2022 г. произошло на фоне санкции ЕС против РФ. В марте в рамках четвертого пакета ЕС запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт 3,9 млн т готового стального проката, 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд.