Сын министра финансов Силуанова возглавил новый департамент в «Аэрофлоте»

Как писали ранее «Ведомости», группа «Аэрофлот» до 2030 г. откроет три новые региональные базы в дополнение к существующим хабам в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Как ожидается, в 2022-2023 гг. будут введены в эксплуатацию базы на юге России (Сочи, Минводы) и на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток), а в 2025–2026 гг. – база в Поволжье или на Урале. В результате пассажиропоток этих региональных баз без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург в 2030 г. должен достичь 7 млн пассажиров.