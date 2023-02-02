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Бизнес

Сын министра финансов Силуанова возглавил новый департамент в «Аэрофлоте»

Он займется усилением работы по развитию региональных перевозок
Денис Куренев Инна Сидоркова
Евгений Разумный / Ведомости

Сын министра финансов Антона Силуанова Алексей Силуанов возглавил новое структурное подразделение «Аэрофлота» – департамент регионального развития. Об этом говорится в письме авиаперевозчика своим сотрудникам (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В письме сказано, что департамент был создан для «усиления работы по развитию региональных перевозок, координации развития региональных хабов "Аэрофлота", а также необходимостью налаживания системного взаимодействия с деловыми, отраслевыми и экспертными организациями в субъектах РФ».

В рассылке авиакомпании также уточнили, что Алексей Антонович Силуанов закончил Финансовый университет при правительстве РФ, является кандидатом экономических наук. В авиаотрасли он проработал уже девять лет, причем в «Аэрофлоте» – уже более семи лет. На новую должность он был назначен с 9 января.

«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот» и пресс-секретарю Силуанова.

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Это поможет авиагруппе нарастить пассажиропоток

Прокомментировать новое назначение сегодня попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На брифинге его спросили, не возникает ли в этом случае конфликт интересов на фоне получения компанией субсидий от государства.

«Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же отдельная компания «Аэрофлот», это не подведомственная Минфину организация. Поэтому кто бы это ни был никакого там конфликта интересов нет», – ответил представитель Кремля.

Как писали ранее «Ведомости», группа «Аэрофлот» до 2030 г. откроет три новые региональные базы в дополнение к существующим хабам в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Как ожидается, в 2022-2023 гг. будут введены в эксплуатацию базы на юге России (Сочи, Минводы) и на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток), а в 2025–2026 гг. – база в Поволжье или на Урале. В результате пассажиропоток этих региональных баз без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург в 2030 г. должен достичь 7 млн пассажиров.

По итогам 2022 г. общий объем перевозок авиакомпаний группы «Аэрофлот» (включая АК «Аэрофлот», «Россия», «Победа») составил 40,7 млн человек, что на 5,1 млн меньше, чем годом ранее. В конце 2023 г. «Аэрофлот» намерен увеличить показатель по пассажиропотоку группы до 43,5 млн пассажиров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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