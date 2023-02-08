Кабмин не поддержал предложение РСПП поднять налог на прибыль вместо однократного взноса

Сегодня, 8 февраля, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Речь идет о так называемом windfall tax (налоге на непредвиденную прибыль). По оценке Белоусова, у многих российских компаний по итогам прошлого года оказались «очень хорошие» финансовые результаты, особенно в первом полугодии. Как уточнил близкий к правительству источник, речь идет примерно о 250 млрд руб.