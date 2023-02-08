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Экономика

Кабмин не поддержал предложение РСПП поднять налог на прибыль вместо однократного взноса

Ведомости

Правительство России не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) увеличить ставку налога на прибыль вместо однократного добровольного налогового взноса в бюджет, сообщила пресс-служба Минфина.

Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, отметил Минфин, а лишь в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Из-за этого эффект от предложенной бизнесом меры для разных отраслей будет неравнозначным.

«Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП», – подчеркнули в Минфине.

Там также подчеркнули, что правительство не рассматривает изменение в этом году ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов.

Ранее The Bell (признан иностранным агентом) сообщил, что в декабре правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб. Бизнес выступил со встречным предложением — увеличить в 2023 г. 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п. п., сообщало издание.

Ранее по теме: Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный налоговый взнос в бюджет

Сегодня, 8 февраля, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Речь идет о так называемом windfall tax (налоге на непредвиденную прибыль). По оценке Белоусова, у многих российских компаний по итогам прошлого года оказались «очень хорошие» финансовые результаты, особенно в первом полугодии. Как уточнил близкий к правительству источник, речь идет примерно о 250 млрд руб.

Bloomberg до этого писал, что в декабре правительство предложило провести «мобилизацию доходов», в числе обсуждавшихся мер было увеличение дивидендов для госкомпаний и единовременные выплаты со стороны крупных компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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