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Новые владельцы Zara сообщат о сроках открытия магазинов на следующей неделе

Ведомости

Новые владельцы активов Zara, которая в марте приостановила работу в России, на следующей неделе расскажут о сроках открытия магазинов, сообщил «РИА Новости» статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах», — сказал он в кулуарах конференции X5 Group «Малому бизнесу – большую полку!»

По словам Евтухова, новым владельцам компании предстоит завершить сделку по приобретению активов Zara в стране, что потребует одобрения правительственной комиссии. «Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step», — пояснил замминистра.

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Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации РФ на Украине, логистических проблем и санкций. В испанском концерне Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и т. д.) в апреле заявили, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.

В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.

Компания «Новая мода», управляющая брендом Zara в России, зарегистрировала новые доменные имена потенциальных интернет-магазинов одежды, передавал ТАСС в конце декабря. «Известия» писали, что помимо этого «Новая мода» получила неисключительные права на товарный знак Zara/«Зара» в России до февраля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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