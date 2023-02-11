Новые владельцы Zara сообщат о сроках открытия магазинов на следующей неделе

Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации РФ на Украине, логистических проблем и санкций. В испанском концерне Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и т. д.) в апреле заявили, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.