В Госдуме предложили наладить массовое восстановление б/у запчастей
Депутаты четырех комитетов Госдумы планируют предложить правительству создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, направить письмо в кабмин планируется уже на следующей неделе.
В документе депутаты отметили, что из-за санкций нехватка запчастей может стать одной из основных причин выхода из строя автомобилей. В то же время в России практически не развита индустрия массового восстановления и использования б/у запчастей.
В частности, в Госдуме предлагают принять законодательство о порядке утилизации машин с повторным использованием запчастей, ввести маркировку б/у деталей и обязать российских и иностранных автопроизводителей на территории РФ заниматься восстановлением комплектующих. Также депутаты указывают на необходимость требований по восстановлению деталей и создание центра, который объединит предприятия и станции техобслуживания.
К восстановлению запчастей депутаты предлагают привлекать в том числе малый и средний бизнес. Для таких предприятий следует предусмотреть экономические и налоговые льготы, сказано в письме.
Председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, что инициативу предложили «как минимум год» назад, с тех пор она не потеряла свою актуальность, добавил депутат. Аксаков поддержал это предложение, а глава транспортного комитета Евгений Москвичев от комментариев отказался.
На фоне спецоперации на Украине и принятия санкций против России ряд иностранных автопроизводителей приостановили поставки машин и запчастей в страну. В частности, такое решение приняли Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi и др.