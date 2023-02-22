Газета
Бизнес

В Госдуме предложили наладить массовое восстановление б/у запчастей

Ведомости

Депутаты четырех комитетов Госдумы планируют предложить правительству создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.  

Информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, направить письмо в кабмин планируется уже на следующей неделе.

В документе депутаты отметили, что из-за санкций нехватка запчастей может стать одной из основных причин выхода из строя автомобилей. В то же время в России практически не развита индустрия массового восстановления и использования б/у запчастей.

В частности, в Госдуме предлагают принять законодательство о порядке утилизации машин с повторным использованием запчастей, ввести маркировку б/у деталей и обязать российских и иностранных автопроизводителей на территории РФ заниматься восстановлением комплектующих. Также депутаты указывают на необходимость требований по восстановлению деталей и создание центра, который объединит предприятия и станции техобслуживания.

К восстановлению запчастей депутаты предлагают привлекать в том числе малый и средний бизнес. Для таких предприятий следует предусмотреть экономические и налоговые льготы, сказано в письме.

Председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, что инициативу предложили «как минимум год» назад, с тех пор она не потеряла свою актуальность, добавил депутат. Аксаков поддержал это предложение, а глава транспортного комитета Евгений Москвичев от комментариев отказался.

На фоне спецоперации на Украине и принятия санкций против России ряд иностранных автопроизводителей приостановили поставки машин и запчастей в страну. В частности, такое решение приняли Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных