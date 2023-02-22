«Мосфильм» закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за нерентабельности
Киноконцерн «Мосфильм» закроет лабораторию по обработке кинопленки, такое решение принято в связи с ее нерентабельностью. Об этом заявил глава киноконцерна Карен Шахназаров, передает «Интерфакс».
«Это такой объективный процесс, который, прежде всего, связан не с санкциями, а с тем, что цифра полностью убила пленку», — сказал он.
Шахназаров отметил, что закрытие лабораторий по обработке пленки является мировой практикой. По его словам, ситуацию усугубил уход производителя пленки Kodak из России. Он добавил, что у лаборатории почти нет заказов, ее основные клиенты — студенты ВГИКа, которые «иногда заказывают 300-400 метров обработки».
Глава «Мосфильма» уточнил, что в России остается лаборатория в Госфильмофонде. Он обратил внимание, что киноархив получает субсидии от государства, в отличие от «Мосфильма», который является внебюджетной организацией.
В апреле 2022 г. Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России, который в том числе затронул поставку кассет для Polaroid, фотобумаги и фотопленки в страну. Тогда представители специализированных магазинов «Моментография» и Pola Store отмечали, что запасов кассет и пленок в России хватит на один-два месяца.