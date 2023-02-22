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«Мосфильм» закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за нерентабельности

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Киноконцерн «Мосфильм» закроет лабораторию по обработке кинопленки, такое решение принято в связи с ее нерентабельностью. Об этом заявил глава киноконцерна Карен Шахназаров, передает «Интерфакс».

«Это такой объективный процесс, который, прежде всего, связан не с санкциями, а с тем, что цифра полностью убила пленку», — сказал он.

Шахназаров отметил, что закрытие лабораторий по обработке пленки является мировой практикой. По его словам, ситуацию усугубил уход производителя пленки Kodak из России. Он добавил, что у лаборатории почти нет заказов, ее основные клиенты — студенты ВГИКа, которые «иногда заказывают 300-400 метров обработки».

Глава «Мосфильма» уточнил, что в России остается лаборатория в Госфильмофонде. Он обратил внимание, что киноархив получает субсидии от государства, в отличие от «Мосфильма», который является внебюджетной организацией.

Ранее на сайте киноконцерна появилось сообщение о закрытии лаборатории с 1 марта 2023 г. На момент написания новости оно удалено. В материале от 2018 г. на сайте «Мосфильма» говорится, что лаборатория является единственной в России для профессиональной обработки кинопленки.

В апреле 2022 г. Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России, который в том числе затронул поставку кассет для Polaroid, фотобумаги и фотопленки в страну. Тогда представители специализированных магазинов «Моментография» и Pola Store отмечали, что запасов кассет и пленок в России хватит на один-два месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных