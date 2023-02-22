«Мосфильм» закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за нерентабельности

В апреле 2022 г. Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России, который в том числе затронул поставку кассет для Polaroid, фотобумаги и фотопленки в страну. Тогда представители специализированных магазинов «Моментография» и Pola Store отмечали, что запасов кассет и пленок в России хватит на один-два месяца.