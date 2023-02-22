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КТК приостановил прием казахстанской нефти из-за затоваривания

Ведомости

Каспийский трубопроводный консорциум остановил прием нефти из месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана в связи с затовариванием. Об этом сообщили в пресс-службе КТК, пишет ТАСС.

«По состоянию на 22.02.2023 г. в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения Тенгиз на НПС "Тенгиз" (Республика Казахстан) остановлен», – сказано в сообщении.

В компании также сообщили об остановке прокачки нефти в резервуарный парк морского терминала КТК под Новороссийском. При этом нефтеперекачивающие станции (НПС) «Атырау» и «Комсомольская» принимают нефть в сниженных темпах.

Накануне, 21 февраля, КТК сообщил, что 19 февраля компания остановила отгрузку нефти в терминале в Новороссийске из-за шторма, и допустил, что транспортировка нефти может быть остановлена. В компании отметили, что резервуары морского терминала были практически заполнены.

Трубопроводная система КТК соединяет месторождения на западе Казахстана с терминалом в районе Новороссийска. Консорциум эксплуатирует нефтепровод Тенгиз – Новороссийск протяженностью 1511 км, основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (порядка 80% вывоза нефти из Казахстана).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных