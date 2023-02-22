КТК приостановил прием казахстанской нефти из-за затоваривания

Накануне, 21 февраля, КТК сообщил, что 19 февраля компания остановила отгрузку нефти в терминале в Новороссийске из-за шторма, и допустил, что транспортировка нефти может быть остановлена. В компании отметили, что резервуары морского терминала были практически заполнены.