КТК приостановил прием казахстанской нефти из-за затоваривания
Каспийский трубопроводный консорциум остановил прием нефти из месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана в связи с затовариванием. Об этом сообщили в пресс-службе КТК, пишет ТАСС.
«По состоянию на 22.02.2023 г. в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения Тенгиз на НПС "Тенгиз" (Республика Казахстан) остановлен», – сказано в сообщении.
В компании также сообщили об остановке прокачки нефти в резервуарный парк морского терминала КТК под Новороссийском. При этом нефтеперекачивающие станции (НПС) «Атырау» и «Комсомольская» принимают нефть в сниженных темпах.
Накануне, 21 февраля, КТК сообщил, что 19 февраля компания остановила отгрузку нефти в терминале в Новороссийске из-за шторма, и допустил, что транспортировка нефти может быть остановлена. В компании отметили, что резервуары морского терминала были практически заполнены.
Трубопроводная система КТК соединяет месторождения на западе Казахстана с терминалом в районе Новороссийска. Консорциум эксплуатирует нефтепровод Тенгиз – Новороссийск протяженностью 1511 км, основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (порядка 80% вывоза нефти из Казахстана).