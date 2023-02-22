Табачная компания Philip Morris «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст

По его словам, компания вела переговоры по крайней мере с тремя потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», поскольку никто не знает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях. Он также указал на то, что у него есть обязанность перед акционерами «вернуть стоимость» актива.