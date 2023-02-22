Табачная компания Philip Morris «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст
Американская табачная компания Philip Morris International «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях, заявил газете Financial Times ее гендиректор Яцек Ольчак.
«Я знаю, что некоторые считают, что мы решили не уходить, но мы не приняли никакого решения, потому что мы не можем привести решение в действие», - отметил Ольчак.
По его словам, компания вела переговоры по крайней мере с тремя потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», поскольку никто не знает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях. Он также указал на то, что у него есть обязанность перед акционерами «вернуть стоимость» актива.
В начале марта 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине Philip Morris приостановила все инвестиции в России, в том числе запуск новых продуктов. Причиной такого решения компания назвала «продолжающиеся сбои в цепочке поставок и меняющуюся нормативно-правовую базу». Российский рынок является седьмым по величине для Philip Morris, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.
Тогда же об уходе из России объявила еще одна компания – производитель табачной продукции British American Tobacco. В конце апреля деятельность в стране прекратила табачная компания Imperial Brands. Концерн заявил, что передаст свой российский бизнес местным инвесторам. Позже планами продажи бизнеса в России поделилась и компания Japan Tobacco.