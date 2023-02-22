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Табачная компания Philip Morris «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст

Ведомости

Американская табачная компания Philip Morris International «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях, заявил газете Financial Times ее гендиректор Яцек Ольчак.

«Я знаю, что некоторые считают, что мы решили не уходить, но мы не приняли никакого решения, потому что мы не можем привести решение в действие», - отметил Ольчак.

По его словам, компания вела переговоры по крайней мере с тремя потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», поскольку никто не знает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях. Он также указал на то, что у него есть обязанность перед акционерами «вернуть стоимость» актива.

В начале марта 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине Philip Morris приостановила все инвестиции в России, в том числе запуск новых продуктов. Причиной такого решения компания назвала «продолжающиеся сбои в цепочке поставок и меняющуюся нормативно-правовую базу». Российский рынок является седьмым по величине для Philip Morris, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.

Тогда же об уходе из России объявила еще одна компания – производитель табачной продукции British American Tobacco. В конце апреля деятельность в стране прекратила табачная компания Imperial Brands. Концерн заявил, что передаст свой российский бизнес местным инвесторам. Позже планами продажи бизнеса в России поделилась и компания Japan Tobacco.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных