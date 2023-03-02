В Совфеде предложили мораторий на рост аренды для бизнеса из-за санкций

По оценке сенатора, у многих субъектов МСП из-за санкционного давления увеличились издержки на покупку сырья и комплектующих, что привело к сокращению прибыли и базы для развития бизнеса. Повышение арендной платы, особенно если оно происходит на размер уровня инфляции, оказывает дополнительное негативное влияние, отметил Кутепов. При аренде госимущества по результатам торгов, если предусмотрено ежегодное повышение платы, это условие является обязательным, подчеркнул он, поэтому его отмена невозможна даже по соглашению сторон.