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Бизнес

В Совфеде предложили мораторий на рост аренды для бизнеса из-за санкций

Ведомости

Комитет Совфеда по экономической политике предложил ввести мораторий на повышение стоимости арендной платы для российского бизнеса на фоне санкций. Речь идет о земельных участках и офисах в государственной собственности, передает ТАСС со ссылкой на письмо главы комитета Андрея Кутепова на имя главы Минэка Максима Решетникова.

«В рамках работы по улучшению делового климата и увеличению активности в сегменте малого и среднего предпринимательства [предлагается] введение моратория на повышение арендной платы за пользование земельными участками и объектами нежилого фонда, находящимися в федеральной, региональной и муниципальной собственности», – говорится в документе.

По оценке сенатора, у многих субъектов МСП из-за санкционного давления увеличились издержки на покупку сырья и комплектующих, что привело к сокращению прибыли и базы для развития бизнеса. Повышение арендной платы, особенно если оно происходит на размер уровня инфляции, оказывает дополнительное негативное влияние, отметил Кутепов. При аренде госимущества по результатам торгов, если предусмотрено ежегодное повышение платы, это условие является обязательным, подчеркнул он, поэтому его отмена невозможна даже по соглашению сторон.

Как писали ранее «Ведомости», в начале марта президент РФ Владимир Путин встретится руководством организации «Деловая Россия». Общение с бизнесом пройдет в Кремле: глава государства может обсудить с предпринимателями в том числе вопросы, связанные с преодолением санкционного давления и мерами поддержки. После встречи с «Деловой Россией» Путин, как ожидается, встретится с еще одним крупным объединением предпринимателей – РСПП. Его участие ожидается на съезде организации 16 марта.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что у правительства есть понимание, какие структурные проблемы необходимо решать в логистике, технологиях, финансах, кадрах. В этом году, по его словам, ожидается значительный рост внутреннего спроса. Российские компании воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить выпуск самой востребованной продукции и занять ниши, которые освободились после ухода западных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных