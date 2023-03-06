РБК узнал возможный сценарий раздела «Яндекса»
В голландской Yandex N.V. рассматривают несколько вариантов реорганизации компании в связи с выделением российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, и международного инвестора, осведомленного о подготовке сценариев реорганизации.
Одним из возможных сценариев раздела «Яндекса» источник назвал учреждение российской структуры, 100% которой будет принадлежать основателю компании Аркадию Воложу. Ее могут зарегистрировать в специальном административном районе Калининграда, утверждает собеседник. Согласно этому варианту реорганизации, механизм «золотой акции», которой владеет Фонд общественных интересов, получит новая российская структура.
В рамках этой компании будет создан фонд, в который могут войти перешедший в «Яндекс» бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов Даниил Шулейко и гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский. Фонд получит управление российским бизнесом на 5 лет. Речь идет в том числе о праве голосовать контрольным пакетом акций и назначать до шести представителей в совет директоров.
В то же время голландской Yandex N.V. перейдут лицензии на развитие четырех проектов за рубежом — беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». Кроме того, обсуждается возможная выплата голландской структуре $300-400 млн.
По словам другого источника, знакомого со сценарием реорганизации, затем 51% российского бизнеса «Яндекса» продадут инвесторам, а 49% сохранит Yandex N.V. Состав инвесторов пока не определен, но уже составлен предварительный список, с кем менеджмент компании готов начать переговоры, уточняет еще один собеседник РБК. В широкий перечень вошли 20 бизнесменов, среди них — президент «Интерроса» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, бывший совладелец Трубной металлургической компании и «Синары» Дмитрий Пумпянский и др.
25 ноября 2022 г. «Яндекс» анонсировал раздел активов группы. В компании упомянули, что рассматривают «возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса».
До этого The Bell (признан в РФ СМИ-иноагентом) писал о планах создать новую материнскую компанию для «Яндекса». Источники утверждали, что за принятие ключевых решений в ней будет отвечать специально созданная структура, в которую войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса», а возглавит ее перешедший в компанию на должность советника по корпоративному развитию Алексей Кудрин.