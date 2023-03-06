РБК узнал возможный сценарий раздела «Яндекса»

В рамках этой компании будет создан фонд, в который могут войти перешедший в «Яндекс» бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов Даниил Шулейко и гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский. Фонд получит управление российским бизнесом на 5 лет. Речь идет в том числе о праве голосовать контрольным пакетом акций и назначать до шести представителей в совет директоров.