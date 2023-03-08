Сеть отелей Azimut прекратит бизнес в Европе

Сеть Azimut Hotels появилась в 2004 г. Первыми городами, в которых появились отели под управлением сети, были Уфа, Самара и Кострома. В 2008 г. бренд вышел на европейский рынок, – тогда компания бизнесмена Клячина Central European Hotel Investment приобрела у Austrian Hotel Company сеть, насчитывающую 20 отелей в 17 городах Германии, Австрии и Чехии. В 2019 г. в гостиничный бренд входило семь отелей в Германии и один в Австрии, которые оставались у Azimut Hotels до начала этого года.