Сеть отелей Azimut прекратит бизнес в Европе
Сеть отелей Azimut уйдет из европейского бизнеса, сообщил РБК со ссылкой на представителя компании Gleden Invest, которая управляет активами владельца Azimut Hotels Александра Клячина.
С 2022 г. количество управляемых компанией отелей сократилось с восьми до трех, – сейчас под брендом Azimut продолжают работать отели в немецких городах Эрдинг, Дрезден и Нюрнберг. На официальном сайте компании ранее были еще четыре города: Берлин, Мюнхен, Кельн и Вена. Но по данным сервиса по бронированию отелей Booking.com, теперь эти отели носят название acom-Hotel, к которому, по словам представителя Glenden Invest, сеть Azimut не имеет отношения.
По словам представителя, сеть останется международной компанией, несмотря на прекращение договоров со странами Евросоюза. В ближайшие два года планируется открытие двух новых гостиниц в Израиле, также прорабатывается несколько проектов в странах СНГ и продолжается развитие на отечественном рынке, рассказали в Gleden Invest.
В Gleden Invest добавили, что расторжение или заключение договоров управления является постоянной практикой всех управляющих компаний. В 2022 г. сеть Azimut заключила десять новых договоров управления, а в начале этого года – еще несколько, поделились в представительстве. В России под этим брендом работает уже более 60 отелей в 50 городах страны.
Сеть Azimut Hotels появилась в 2004 г. Первыми городами, в которых появились отели под управлением сети, были Уфа, Самара и Кострома. В 2008 г. бренд вышел на европейский рынок, – тогда компания бизнесмена Клячина Central European Hotel Investment приобрела у Austrian Hotel Company сеть, насчитывающую 20 отелей в 17 городах Германии, Австрии и Чехии. В 2019 г. в гостиничный бренд входило семь отелей в Германии и один в Австрии, которые оставались у Azimut Hotels до начала этого года.
После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции в отношении экономики и промышленности России. В частности, страну начали покидать некоторые зарубежные бренды, в числе которых были гостиничные сети. В марте об уходе сообщили Hyatt International, Accor (Novotel, Ibis, Mercure, Rixos, Pullman), Marriott (Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance) и др.